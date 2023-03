Ayuso ataca a Vox recordando el día que a Tamames lo echaron de un programa de televisión

Cuenta atrás para la moción de censura más sorprendente de la democracia española. La Mesa del Congreso ha dado vía libre este martes a la iniciativa de Vox para desbancar a Sánchez de la Moncloa con Ramón Tamames como candidato. El exdirigente del PCE ha aceptado la propuesta de Abascal para liderar la moción de censura, aunque en una reciente entrevista en El País, el candidato dio buena cuenta de que no se alinea con los postulados ideológicos de la formación que lo ha elegido para relevar al socialista.

La fecha de debate y votación de la moción de censura la tendrá que anunciar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tal como establece el Reglamento de la Cámara Baja. El PP ya ha señalado que dicha iniciativa no contará con su apoyo ni matemáticamente es posible que salga adelante, por lo que considera que sólo servirá para fortalecer a Pedro Sánchez en un momento de máxima división en el gobierno de coalición por leyes como el "sólo sí es sí". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha mostrado en contra de esta moción de censura y este jueves ha aprovechado la sesión de control a su gobierno en la Asamblea para atacar a Tamames.

Lo ha hecho en respuesta a una interpelación de Rocío Monasterio, que ha criticado a la presidenta por no derogar la ley trans vigente en la región. Ayuso ha dicho que esa ley no es del PP, que no votó a favor de ella y que Vox ha presentado "una bochornosa ley de igualdad que dentro traía derogar" la ley trans.

Ha sido en ese momento cuando Ayuso ha aprovechado para atacar al candidato de la moción de censura presentada por Vox: "Cuando llegan a clase, ños niños ya han consumido en los móviles toda la violencia, contenidos pornográficos y vídeos de toda clase que después pretenden que los profesores sean los responsables de ellos. Probablemente, muchos de esos niños han llegado al colegio viendo un vídeo del señor Tamames diciendo que un niño Down es una desgracia".

Ayuso se ha referido de esta singular manera a una intervención del exdirigente del PCE en un programa de televisión de 13TV en 2014. En dicho espacio, Tamames defendió la opción del aborto aludiendo a los niños con síndrome de Down. "Si hay errores genéticos en el ser que va a nacer, pues el aborto es lo único que tiene sentido. Es defender a la madre y evitar una vida desgraciada que puede durar 30, 40 o 50 años. Es decir, haber puesto como posible no aplicación de la ley del aborto el síndrome de Down ha sido un disparate. Un disparate, porque si el aborto sirve para algo es para proteger a la madre y para que el nasciturus tenga una vida decente", afirmó.

La tertuliana Isabel San Sebastián le preguntó entonces si estaba diciendo que las personas con Síndrome de Down no tenían derecho a la vida. "Es una desgracia para los padres y para los hijos", añadió él.

El periodista Antonio Jiménez, presentador del programa, criticó las palabras de Tamames. "A ver Ramón, me temo, porque me lo dicen por línea interna, que muchos padres con niños con síndrome de Down están ‘agradeciendo’ esas desgraciadas y desafortunadas palabras que has tenido", le dijo.

Finalmente, Tamames perdió su silla en dicho programa y dejó de colaborar. Nueve años después, tendrá de nuevo el foco para hablar en el Congreso de los Diputados durante la polémica moción de censura que él mismo liderará con la muleta de Vox.