Mónica García denuncia que un reportero de la web de Javier Negre fotografió a sus hijos en el colegio

Europa Press via Getty Images

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha comunicado este martes que ha puesto una denuncia a un "reportero" del medio "Estado de Alarma", que dirige Javier Negre, por grabar a sus hijos menores de edad en las puertas del colegio en el que cursan sus estudios. García ha acusado a este "medio ultra" de acosar a los pequeños y de "utilizar la intimidación cómo herramienta de trabajo".

En una rueda de prensa ante la Asamblea, la líder de Más Madrid ha señalado que ha interpuesto la denuncia no sólo para proteger a sus hijos sino también "por la sociedad en su conjunto". "Por aquellos que no queremos que la política y la sociedad sea un lodazal constante. Yo siempre he condenado el bullying político. Despreciar y desprestigiar al adversario desde las instituciones públicas acaba calando en la sociedad", ha dicho.

García ha lamentado esta situación y ha recordado que este medio, Estado de Alarma, "está promocionado por la señora Ayuso y por el PP de Madrid". Concretamente, el reportero que habría tomado las fotos de sus hijos sería Bertrand Ndongo Meye, antiguo asesor de Vox en la Asamblea madrileña.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso ElDiario.es, un grupo de padres alertó a la dirigente de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos. El hombre aseguró "que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Su objetivo, según explicó a los policías que se acabaron desplazando, era "comprobar si era cierto que Mónica García llevaba a sus hijos a un colegio concertado”. Finalmente, dado que además se trata de un centro público, el reportero dijo a la policía que no iba a publicar las instantáneas que minutos antes había tomado.