Los pesos pesados de Vox se lanzan para (intentar) frenar el efecto de las críticas de su candidato Tamames

"A mí no me hagas la crítica del partido, ¿cómo se llama?, Vox, porque me lo conozco y sé que tiene extremosidades, como otro. Yo no estoy aquí para defender a Vox, es el único partido que me ha propuesto". El que habla es el candidato de Vox en la futura moción de censura, Ramón Tamames.

Lo ha hecho este martes en una entrevista a El País, donde deja ver con claridad sus discrepancias con la formación que le ha recuperado para la vida política activa. Figura del comunismo en la Transición, Tamames ha acabado siendo la punta de lanza de Abascal contra Pedro Sánchez.

Pero sus palabras no han gustado del todo en el seno del partido de ultraderecha. Y tras leerle varios "yo no sabía", "yo desconocía", los barones de Vox han salido al paso, en tromba, intentando acallar el eco que estaban generando las nada escondidas diferencias de su candidato.

"Han descubierto que Ramón Tamames no es de VOX. Bien, llevamos semanas tratando de que lo entiendan. Ahora a ver si entienden que lo que VOX quiere mostrar con la moción de censura es que millones de españoles (de VOX o no ) desean una alternativa y elecciones urgentes", apuntaba el presidente del partido, Santiago Abascal.

"Lo rico de esta moción es demostrar que personas muy diferentes coinciden en que hay que procurar que este Gobierno se vaya cuanto antes", explicaba Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso con ironía al respecto de la entrevista en El País, "un medio que no acostumbro a leer".

"El señor Tamames se diferencia de Vox en muchas cosas y Vox del señor Tamames, también, pero es un buen ejemplo, gente de muy diferente adscripción ideológica pide lo mismo", remataba a preguntas de una periodista.

La diputada nacional y vocal de la Ejecutiva Rocío de Meer se ha manifestado en términos similares: "Ramón Tamames no es de Vox, ya lo sabíamos. Ahora falta que descubran que el único programa con el que se presenta la moción de Vox son elecciones anticipadas. Pero claro, es muy difícil explicarse contra esto".