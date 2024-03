Ayuso usa a Sánchez para criticar a Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a la hemeroteca de la red social X, antes Twitter, para criticar a Pedro Sánchez y su posición respecto a la amnistía y los pactos con Junts y Carles Puigdemont.

Lo ha hecho acudiendo a mensajes que el propio Sánchez escribió en la plataforma. En concreto, son tres tuits que datan desde 2016 hasta 2019. En El primero de ellos, el presidente del Gobierno redactó: "Aquellos que decían que iba a pactar con los independentistas con tal de ser presidente, ahora callan".

Aquellos que decían que iba a pactar con los independentistas con tal de ser presidente, ahora callan. #Córdoba pic.twitter.com/eIUwvZu6fk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 15, 2016

El segundo dice: "Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general".

Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019

Por último, la líder regional del PP ha reposteado un mensaje de Sánchez durante el debate de abril de 2019: "Yo no he pactado con los independentistas. Es falso, por mucho que traten de repetirlo. Falso es falso. NO es NO y NUNCA es NUNCA".