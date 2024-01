Barceló pregunta a la 'número 2' de la Xunta por qué tardaron con la alerta: su respuesta le deja esta cara

Continúa el culebrón político entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central por la gestión de la lucha contra el vertido de pellets de microplástico que asola la costa gallega, asturiana, cántabra y que ha llegado este miércoles ya a Euskadi. Si en la pasada jornada el gran titular era que el Ejecutivo gallego del popular Alfonso Rueda había decidido rectificar su postura inicial y elevar el nivel de alerta a 2 para que el Estado pudiese desplegar medios, esta mañana la vicepresidenta de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha deslizado que no piensan especificar al Gobierno central qué medios concretos necesitan y dónde deben intervenir.

No obstante, la 'número 2' de la Xunta ha protagonizado un tenso momento con la periodista donde estaba siendo entrevistada y donde realizó dichas declaraciones, en las ondas de 'Hoy por hoy', en la Cadena SER. Todo ha ocurrido cuando la directora de dicho programa, Àngels Barceló, ha puesto sobre la mesa una pregunta muy previsible en dicha conversación: "Pero dígame una cosa, entonces, ¿por qué tardan tanto en elevar el nivel de alerta?".

Así, Ángeles Vázquez ha rechazado la formulación de la pregunta, esgrimiendo que "pero es que no tardamos en elevar el nivel de alerta". Acto seguido, Barceló ha saltado para exponer que "hombre, lo elevaron ayer, conselleira", con cierto gesto de incredulidad.

"No, no, es que no tardamos mucho tiempo, es que..."

En esa línea, la vicepresidenta de la Xunta de Galicia ha comenzado a relatar que "empezamos en el primer nivel de alerta, que es el 0, es de carácter informativo, es fundamental que la población tenga información. Luego pasamos a nivel 1, que es cuando ponemos en marcha el operativo y coordinamos el operativo con los ayuntamientos" y que el "nivel 2, hay una exigencia por parte del Gobierno central que dice que no enviará medios mientras que no tengamos [activado] el nivel 2, cuando el Gobierno central tiene una obligación que es declarar la emergencia en las aguas y el Plan RIBERA".

Barceló ha insistido ante la falta de respuesta a la pregunta formulada, tras recordarle que es protocolo obliga expresamente al Estado a que solo pueda actuar cuando se eleva la alerta: "Pero conselleira, el protocolo dice que el Gobierno central actúa en cuanto se eleva el nivel de alerta a 2, como han hecho otras comunidades, como Asturias o Cantabria y ustedes han esperado mucho tiempo en hacerlo, la pregunta es por qué han tardado tanto".

Vázquez ha respondido que "no, no, es que no tardamos mucho tiempo, es que...", para que la periodista continuase incidiendo, con gesto de perplejidad: "Hombre, conselleira, lo hicieron ayer". Y la conselleira ha asegurado que "no, no, lo hicimos ayer, pero nosotros lo tenemos activado desde el día 3 [el momento en el que se activó el nivel 0 informativo]". Entretanto, Barceló ha continuado sorprendida por la respuesta evasiva, incluso girando la cara de un lado a otro: "No, el nivel 2 no está activado desde el día 3, conselleira". Tras varios intentos más, Vázquez ha vuelto a criticar que "el nivel 2 es una exigencia del Gobierno". Y del protocolo.