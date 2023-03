¿Por qué da tanto miedo hablar de sexo? Todo lo que hay detrás de la última campaña de Igualdad

Suele decir la escritora y sexóloga francesa Valérie Tasso que hablar de sexo en nuestra sociedad ha dejado de ser tabú, a cambio de que el tabú sea el propio sexo. De la misma manera que el placer y el erotismo han circulado a lo largo de la historia por pasajes oscuros y prohibidos, las ambigüedades y los complejos definen aún la manera de relacionarnos con el sexo. Sobre todo, cuando se sitúa a la mujer como epicentro del empoderamiento sexual.

Por este motivo, el ministerio de Igualdad lanzó esta semana, coincidiendo con los actos por el Día Internacional de la Mujer, una campaña para poner en valor la educación sexual como base fundamental para alcanzar una sociedad más igualitaria.

Bajo el lema "Ahora que ya nos veis, hablemos", la iniciativa persigue fomentar el diálogo y la conversación en torno a la sexualidad, así como la eliminación de esos tabúes que siguen oprimiendo la expresión orgánica y natural del placer femenino.

Ojos que ven, sociedad que debate. Poner el foco en los cuerpos no normativos de mujeres que apagan la luz cuando se desnudan o en aquellas que mantienen relaciones sexuales pese a la menstruación. O hablar sin tapujos de la masturbación superada la mediana edad o de la sexualidad en personas discapacitadas, situaciones teóricamente incómodas que silenciamos y de las que no nos atrevemos a hablar.

Pero la honestidad de la campaña y su contenido explícito y transgresor han generado reacciones muy opuestas. Frente al movimiento feminista que la refrenda porque protege la educación sexual integral basada en el consentimiento y la libertad, partidos como Vox y algunas figuras mediáticas se han lanzado en tromba a criticarla.

"Señoras de Podemos, a la política se viene a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, no a legislar sobre vuestros traumas. Les recuerdo que pueden acudir a un sexólogo para que les ayude a comunicarse con sus parejas", escribió en su cuenta de Twitter la diputada Malena Nevado nada más verla.

En televisión, Ana Rosa Quintana se ofreció a "dar clases" a las dirigentes del ministerio de Igualdad sobre el sexo a partir de los 60 y, en su programa de radio en COPE, Carlos Herrera despachó el asunto diciendo que "la campaña es zafia como solamente esta colección de taradas del Ministerio de Igualdad se les puede ocurrir".

El spot, en redes sociales, también está parcialmente 'censurado': Twitter advierte antes de su visionado que puede incluir "contenido potencialmente sensible" y la versión extendida del anuncio en Youtube sólo puede ser vista por usuarios mayores de edad.

Una de las imágenes de la última campaña del Ministerio de Igualdad Ministerio de Igualdad

El sexo, desde el lado "más humano, cercano y real"

Pese a la controversia, fuentes del Ministerio de Igualdad admiten estar muy "satisfechas" por el resultado de la campaña y por los claims o mensajes que busca transmitir. La agencia publicitaria Ogilvy, encargada de su elaboración, también valora de forma positiva su repercusión e impacto social a los pocos días de su difusión. "Buscábamos una campaña que provocara la conversación, el hablar, y eso se está logrando. Obviamente en todo diálogo hay puntos de vista y opiniones diferentes, pero lo importante es poder hablar de ello", señala a El HuffPost Roberto Fara, director general creativo de Ogilvy.

En la campaña han trabajado unas diez personas, además del equipo aportado por la productora audiovisual. Su proceso creativo, asegura la agencia, ha seguido la "estructura similar" de sus muchos otros proyectos. "Comenzamos con un brief del cliente y, a partir de ahí, desarrollamos un enfoque estratégico que nos sirve como base para plantear y ejecutar nuestras ideas. En este caso se buscaba hablar de educación sexual y sobre el tabú que existe en las conversaciones sobre sexualidad, y hacerlo desde el lado más humano, cercano y real para que pudiera conectar con la audiencia", asegura.

Una de las imágenes de la última campaña del Ministerio de Igualdad Ministerio de Igualdad

No es la primera vez que Ogilvy colabora con el Ministerio de Igualdad. La misma agencia ya fue la encargada de crear el "In Spain We Call it Igualdad", con motivo del Día Internacional de la Mujer del pasado año inspirada en la famosa canción de Rigoberta Bandini; "Querernos vivas, querernos libres" para promocionar durante el verano una red de puntos violetas; o el polémico "Entonces, ¿quién?", que figuras mediáticas como El Xokas o Pablo Motos denunciaron públicamente al sentirse representados en algunas de sus escenas.

Roberto Fara no detalla si habrá nuevas campañas para Igualdad en lo que queda de 2023 - "es una información que no os podemos adelantar" - pero agradece tanto las muestras de apoyo como las críticas que han despertado sus trabajos. "En cada una de las campañas que realizamos para el Ministerio de Igualdad, aprendemos mucho y respetamos las opiniones de todos. Esa es la esencia del diálogo y la convivencia en una sociedad democrática", concluye.