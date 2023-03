Javier Aroca se refiere así a Irene Montero y es de lo más comentado en Twitter

El tertuliano Javier Aroca se ha referido a la ley del 'sólo es sí es sí' de una manera que está dando mucho de qué hablar en Twitter, donde sus palabras se están compartiendo rápidamente.

"La política es velocidad. La justicia no, la justicia no tiene que ser veloz, la justicia lo que tiene que ser es sensata a medida", ha empezado diciendo en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, antes de señalar que" valorar una ley que lleva dos meses en vigor" le parece "algo políticamente inaceptable, jurídicamente discutible, pero políticamente inaceptable".

"Por cierto, la ley no solamente salió con el consenso colegiado del consejo de ministros, sino con la presencia e incluso laudatoria públicamente del ministro de Justicia, entonces el señor Campo, que es socialista, no es un peligroso miembro de Unidas Podemos", ha recordado.

"Y con la presencia de otros jueces que a sí mismos se consideran muy distinguidos como su señoría Marlaska y su señoría la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estos jueces no tienen ni puñetera idea porque no se lo olieron porque cuando llega esa ley a la mesa del consejo de ministro. Resulta que ni el ministro de Justicia del PSOE, ni el ministro del Interior, a la sazón juez profesional, ni la ministra de Defensa, a la sazón jueza profesional, ni todos los que intervienen en el proceso legislativo, que son muchos...", ha subrayado.

Y ha rematado: "Vamos a quitarnos de la cabeza que esta ley la ha hecho la señora Montero en su tiempo libre con una libreta y un lápiz. no no. esto lo hacen juristas y si se han equivocado que rectifiquen. Pero echarle la culpa solamente a un miembro del Gobierno me parece que forma parte de un debate político pero no jurídico".