El candidato de Vox en Aragón defiende a Flores, condenado por maltrato: "Es una persona magnífica"

Europa Press via Getty Images

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido este martes a su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, condenado por violencia machista, una "persona magnífica, encantadora, con una preparación brillante".

"Ojalá todos ustedes pudieran conocerlo, porque la verdad es que es una grandísima persona", ha asegurado en declaraciones a los medios tras reunirse con el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón.

Jorge Azcón, del PP, y Alejandro Nolasco, de Vox, negociando el Gobierno de Aragón. EUROPA PRESS

Preguntado por las líneas rojas que ha puesto la dirección nacional del PP a Flores por su condena por violencia de género y si este veto puede influir en un acuerdo de gobernabilidad en Aragón entre ambas formaciones, Nolasco ha asegurado que no tenía noticia del veto del PP, pero ha insistido en que solo puede decir "maravillas" de Flores, que finalmente será cabeza de lista por Valencia al Congreso en las elecciones del 23 de julio.

En todo caso, ha señalado que Vox no es un partido centralista, sino "descentralizado", que cada provincia tiene su propia estructura orgánica y cada candidato autonómico es responsable de sus actos. "No he tenido absolutamente ninguna tutela desde Madrid a día de hoy", ha asegurado, por lo que tienen "libertad absoluta" para hacer lo que crean conveniente y les dicte "el sentido común".

Además, ha insistido en que Aragón y Valencia son dos comunidades distintas, en que hay "muchos PP" y en que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha dado autonomía a sus barones para intentar investiduras.