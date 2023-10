La manifestación de Barcelona contra la amnistía en 1 minuto, por Alán Barroso

La derecha se ha vuelto a manifestar. Sí, otra vez. Y ahora ya algunos van a tope de republicanismo. "Felipe VI cómplice del golpe de estado a las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles". Increíble. Bueno, pues esta vez han puesto los autobuses rumbo a Cataluña, donde no llegan ni a los 500.000 votos, para protestar contra la amnistía.

Y me diréis, Alán, pero la amnistía no se ha aprobado todavía, bueno es verdad, pero ellos protestan preventivamente. Y me responderéis ¿Por qué? Pues porque claramente la amnistía es inconstitucional, no como algún buen ciudadano al que se ha visto paseando por Barcelona. Y también porque España está a punto de romperse, igual que las 200 veces anteriores que se ha dicho aunque al final no haya ocurrido nunca.

En la manifestación hemos escuchado a Ayuso decir esto: "Decirle a todos los catalanes que no están solos". No, no. Si hay alguien solo en Cataluña no son los catalanes, es el PP que solo tiene 3 diputados de 135. Igual deberían pensar a qué se debe eso y tirar menos del eslogan fácil de "España se rompe" que claramente les ha dejado de funcionar.