Cuca Gamarra: "Pudiendo obtener los votos para ser presidente, Feijóo renuncia a conseguirlos"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, podría ser presidente del Gobierno esta semana, pero renuncia a ello. Así lo ha asegurado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, este lunes en una rueda de prensa desde la sede nacional de la formación en Madrid.

"Mañana, Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos", ha aseverado Gamarra.

"Sabemos cuáles son las exigencias para conseguirlos, pero Feijóo prefiere la dignidad a la indignidad", ha agregado la 'número dos' del PP. "Porque sabemos que el camino de lo correcto, de los principios, de la igualdad entre todos los españoles, es el único posible para que un Gobierno esté a la altura de lo que España y los 48 millones de españoles merecen y necesitan", ha sostenido.

Gamarra ha aseverado que Feijóo pondrá "en valor la palabra dada". "Defenderemos la igualdad entre los españoles nos cueste lo que nos cueste", ha afirmado.

Las palabras de la secretaria general del PP no han pasado desapercibidas en Twitter, donde muchos le han recordado a la dirigente popular que no han obtenido los votos porque el resto de partidos no han querido pactar con su formación, como es el caso del PNV.

Otros, incluidos algunos diputados del Congreso, directamente no daban crédito a las afirmaciones de Gamarra: