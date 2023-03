Un doctor en Ingeniería Química es bastante claro en su reacción al ver estas palabras de Ayuso

Eloy Sanz, doctor en Ingeniería Química, no ha dudado en reaccionar de forma bastante clara y contundente a las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado este martes sobre el trabajo de su Ejecutivo "a favor del medioambiente".

"Madrid es también sinónimo del cuidado del medioambiente y siempre de la mano de la prosperidad y en colaboración con los ciudadanos y con el tejido empresarial", señaló.

Ayuso defendió que arrancaba su intervención con "algunos datos que constatan nuestro trabajo a favor del medioambiente". "Desde 1990, hemos reducido un 20% las emisiones de CO2 y somos a región española que menos emite per cápita", aseguró.

Al escuchar las palabras de la presidenta madrileña, el experto Eloy Sanz no ha dudado en abrir Twitter y responder de forma muy tajante a la dirigente autonómica.

"Madrid no tiene centrales térmicas de gas o carbón, es la Comunidad que menos electricidad genera de España y solo cubre el 5% de su demanda", ha señalado en redes sociales.

El doctor en Ingeniería Química también ha justificado que la capital española "tampoco tiene industria química, refinerías, puertos...". "Ser la región que menos CO₂ emite per cápita es un engaño contable, no un éxito", ha sentenciado, en un tuit que supera los 1.600 me gusta en Twitter.