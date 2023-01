Los dos minutos de Sánchez a PP y Vox en el Congreso que arrasan en Twitter

Larga sesión la que se ha vivido este martes en el Congreso de los Diputados, que ha empezado a eso de las cuatro de la tarde y se ha alargado casi hasta la media noche. Una sesión en la que ha comparecido Pedro Sánchez y el resto de partidos políticos para hablar de la situación actual de España, de la guerra de Ucrania y de los últimos consejos europeos.

La jornada ha dado para mucho y buena cuenta de ello ha dado Mr. Handsome en Twitter, que ha publicado varios momentos que han sido de lo más comentados. Aunque sin duda, el más llamativo ha sido cuando Sánchez, en su turno de réplica, ha respondido al PP y a Vox.

Ha hablado Sánchez del supuesto "plan oculto" que tiene su Gobierno según la derecha: "¿De verdad señoría se cree que en España está en marcha un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía tal y como se proclamó en la concentración de Cibeles del pasado sábado?".

Ahí, un diputado del PP le ha espetado que eso era "el Club de la Comedia" y él ha respondido que "efectivamente" lo es. También ha recogido otras de las frases de la marcha de Cibeles en la que se dijo que España "hacia un régimen colectivista de estilo bolivariano" y todos en el PP han gritado que sí.

"¿Seriamente lo piensa? No se ría porque es muy grave", ha dicho entre risas Sánchez mirando a Gamarra. Unas declaraciones que le parecen de una "gravedad extrema". También se ha mofado Sánchez de que el PP no estuviese allí y por qué se tomaron el fin de semana libre: "No sé qué razón había tan importante para no acudir a esa manifestación cuando de lo que estábamos hablando era de salvar la patria".

Y después le ha tocado a Abascal, al que le ha reconocido una "cierta coherencia" porque Vox sí da cara mientras el PP se va de fin de semana. Eso sí, le ha recordado que todavía está esperando "su salvífica moción de censura para rescatar a España del colectivismo chavista".

Este momento que ha rescatado Mr. Handsome se ha convertido en todo un éxito en Twitter y lleva más de 3.000 'me gusta' en poco más de dos horas.