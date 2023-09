El aplaudidísimo discurso de este joven que abrirá a los ojos a más de uno sobre "lo que es la vida"

Un joven madrileño ha desatado los aplausos en las últimas horas tras un vídeo que publicó en Tiktok con su cuenta @nano.jr10 y que en pocos minutos fue compartido por cientos de personas tras circular como la pólvora tanto por la red social china como por X (antes Twitter).

En las imágenes se puede ver al chico explicando lo dura que es su vida y lamenta que otros jóvenes que pueden disfrutar de "una juventud más tranquila", digan que "son de calle".

"Si vienes de una familia que tiene dinero, te dan tu paga, te ocmpran tus cosas, no te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿Por qué te dejas el dinero que te dan tus padres de trabajar de verdad en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", explica el joven.

Pero fue más allá y explicó su situación familiar. "Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome a trabajar. Si en casa falta aceite, voy a comprar una garrafa de aceite, o unas zapatillas para mi hermana, voy y se las compro", continúa.

Finalmente, el joven dio una última lección a todos los que se creen "calle". "Calle no es eso. Le dais disgustos a vuestros padres y os creéis calle, cuando calle es cuidar a tu familia."

Este discurso, de minuto y medio ha sacudido las conciencias de muchos, que no han tardado en compartir el mensaje, como @cuquemar, que republicó el vídeo con un escueto "Calle", y recibió multitud de respuestas de felicitación y reconocimiento hacia el joven.