El nuevo giro de Feijóo con Junts descoloca a parte del PP

Europa Press via Getty Images

Las aguas vuelven a bajar revueltas en el PP por el cambio de discurso de Feijóo sobre Junts. El presidente de los populares ha estado estos últimos días de visita en País Vasco y Cataluña, regiones donde la formación encadena varios malos resultados electorales. Para romper esta negativa racha, desde Génova se ha planteado transmitir una imagen más amable del partido en ambas Comunidades. Este miércoles, en Barcelona, Feijóo planteó la necesidad de tener una interlocución con las formaciones independentistas, aunque sea desde la discrepancia política.

Una postura de cercanía con el secesionismo que genera malestar en parte del PP. Por este clima interno, el propio Feijóo ya se vio obligado hace unas semanas a excluir de la ronda de contactos para su investidura a Junts, pese a que en un primer momento dijo que sí se vería con el partido de Carles Puigdemont. ERC se adelantó y dejó claro que no se sentaría con el PP.

Este nuevo giro de guion se produce después de que Génova se viera en la obligación a confirmar contactos con los independentistas que intentaron mantener ocultos e incluso negaron ante los medios de comunicación. Extremo, el de hablar con los secesionistas, que rechaza frontalmente el actual presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, quien después de las palabras de Feijóo en la ciudad condal ha vuelto a mostrar su disconformidad.

El propio líder del PP catalán escuchó la intervención de Feijóo este miércoles en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, aunque no el discurso completo porque se tenía que ir a la sesión de control en el Parlamento catalán. En Twitter, horas más tarde, escribió: “Supongo que algo hay de cierto en aquello de que la cara es el espejo del alma”. Como imagen adjunta una noticia de El País titulada: “Feijóo declara en Barcelona su respeto por Puigdemont y le reta dejar caer a Sánchez”.

Las fuentes consultadas en Génova por este periódico admiten que las relaciones con Fernández son cada vez más complejas una vez que el dirigente es consciente de que no repetirá en su puesto con presidente del PP catalán. Pese a tener la decisión tomada, la dirección nacional se resiste a implantar una gestora o convocar un congreso extraordinario, según el entorno de Fernández, porque saben que el actual líder del PPC tiene apoyos sólidos.

Sea como fuere, las palabras del presidente nacional en Barcelona han vuelto a escocer a un sector del PP, que no entiende “los vaivenes” con respecto a los independentistas en plena ofensiva contra la amnistía. Este mismo domingo, la plana mayor del partido se manifestará en Málaga. “Nuestros votantes no deben entender nada; ahora sí, ahora no, ahora sí”, en palabras de un alto cargo del PP de Madrid.

Cabe recordar que destacados barones territoriales aplaudieron la decisión de Feijóo de no reunirse con Junts, lo que había provocado tensión en las estructuras territoriales. Cayetana Álvarez de Toledo apoyó públicamente esa decisión.

En todo caso, hay debate en el PP porque sí hay barones que dicen que “hay que darle una vuelta a la política en Cataluña”: “O cambiamos el chip o no podremos pactar nunca y nos será muy difícil gobernar. Los números son así”. Y añaden: “Esto no es todo como se ve en Madrid por mucho que vaya a generar polémica”.