El PSOE confía en que las negociaciones con Junts "llegarán a buen puerto" mientras el PP carga contra Sánchez

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha expresado este sábado su confianza en que la negociación entre Junts y PSOE para la ley de amnistía "llegará a buen puerto" y ha apostado por la discreción. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y ha subrayado que "cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción".

Después de que JxCat haya enfriado en las últimas horas las expectativas de un acuerdo inminente ante los escollos surgidos en la negociación de la ley de amnistía, Illa ha recetado "máxima discreción y máxima prudencia" para que "las cosas vayan bien". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de votar, desde la sede de la agrupación local del PSC en La Roca del Vallès (Barcelona), en la consulta interna que los socialistas catalanes han organizado para validar el proceso negociador para alcanzar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Illa ha valorado de forma "positiva" los acuerdos sellados ya con ERC y con Sumar y se ha limitado a expresar su "respeto" hacia JxCat, formación necesaria para "articular un Gobierno progresista", y ha mostrado su "confianza en los equipos negociadores". "Confío en que las cosas lleguen a buen puerto. A partir de aquí, vamos a dar tiempo al tiempo", ha recalcado Illa, que ha puesto de relieve la "importancia de tener un Gobierno progresista que articule esta España plural y diversa".

Feijóo advierte al PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este sábado su "repugnancia" ante el acuerdo del PSOE y ERC sobre la ley de amnistía y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. Además, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de incurrir en una forma de "corrupción" al "cambiar votos por impunidad" y tratar de "comprar la Presidencia del Gobierno de España con el dinero de los ciudadanos".

Feijóo, que este sábado ha clausurado el congreso del PP vasco en el que Javier de Andrés ha sido elegido como nuevo presidente de esta formación en Euskadi, también ha dirigido duras críticas al PNV, al que ha acusado de haberse convertido en "una comparsa más del sanchismo" y de permitir que el presidente del Gobierno trate a Euskadi "como un kleenex".

El presidente nacional del PP ha comparado el congreso celebrado por los populares vascos con la consulta a su militancia organizada por el PSOE sobre sus pactos para una eventual investidura de Sánchez. "Aquí se ha votado en urna y se ha votado en libertad; y no utilizamos los votos telemáticos que utilizan nuestros compañeros para que no se sepa muy bien qué vota cada cual", ha manifestado.

Feijóo ha denunciado que el PSOE "ha abandonado la Constitución" y "ha dejado de defender la igualdad de los ciudadanos". En este sentido, y en referencia al pacto con ERC y al acuerdo que negocia con Junts, ha acusado al Partido Socialista de "otorgar privilegios a los independentistas".

Mañueco presentará un recurso de inconstitucionalidad

Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Consejo de Gobierno extraordinario ha acordado iniciar el procedimiento de "impugnación inmediata" ante el TC los acuerdos entre el PSOE y los independentistas catalanes sobre la amnistía y la condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En una comparecencia ante la prensa tras participar en el Consejo, Mañueco ha insistido en que esos acuerdos "atentan gravemente contra España y Castilla y León" y el "marco de convivencia", por lo que ha sostenido que serán "firmes y tajantes" en la defensa de la Constitución y del Estado de derecho, junto a los principios de igualdad, solidaridad y cohesión territorial.

"Ni nos vamos a cruzar de brazos ni vamos a mirar para otro lado", ha manifestado Mañueco, que ha asegurado que esta "no es una cuestión de subastas, juegos de números, ni una guerra de cifras", sino "una cuestión de principios".

Por este motivo, el Consejo de Gobierno autonómico, reunido de forma extraordinaria a petición del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha aprobado dos medidas. La primera de ellas, iniciar el procedimiento para la impugnación mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional cuando se materialicen los acuerdos sobre la amnistía.

Y, en segundo lugar, la Junta ha aprobado iniciar el procedimiento para la "impugnación inmediata" mediante recurso de inconstitucionalidad o recurso Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los acuerdos del PSOE e independentistas ante "el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte y materialice el acuerdo".

Con este anuncio, Castilla y León se convierte en la primera Comunidad en anunciar que acudirá a los tribunales ante los acuerdos del PSOE con los independentistas, cuando estos se materialicen, para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

ERC asegura que el pacto da "miedo" a "la parte más oscura" del Estado



La vicesecretaria general de Feminismos y LGTBI y portavoz de ERC, Raquel Sans, ha salido este sábado en defensa del pacto que, a su juicio, da "miedo" a "la parte más oscura" del Estado. Desde Sitges (Barcelona), donde se celebra la Asamblea Nacional de Mujeres de ERC, Sans ha puesto en valor el pacto de los republicanos con el PSOE, sellado el pasado jueves, pese a las críticas de JxCat, cuyo secretario general, Jordi Turull, envió un mensaje interno a la dirección de su partido donde rechazaba "una amnistía para vips".

Sin hacer mención directa al dardo lanzado por Turull, Sans ha recalcado que el acuerdo entre ERC y PSOE "es muy positivo" porque, entre otras cosas, prevé una "amnistía para todos", al dar amparo a "todas las personas que han participado en los hechos vinculados a la independencia, al referéndum" del 1-O. Para Sans, la prueba de que el acuerdo es trascendente es "la respuesta de las facciones del Estado que no quieren que se haga política", en alusión a la reciente reactivación de causas judiciales relacionadas con los CDR y con Tsunami Democràtic.

Mientras ERC considera que "la solución al conflicto político pasa por la política, hay quien decide que esto hay que llevarlo a los juzgados, a la policía, inventando causas. No nos sorprende para nada. Es la reacción de la parte más oscura del Estado a estos avances en el ámbito político", ha denunciado. Según Sans, "si no les diese miedo este acuerdo" entre ERC y el PSOE, "seguramente no reaccionarían de esta manera".