Elecciones 2023 en directo: última hora de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal

Yolanda Díaz, convencida de que Sumar gobernará con el PSOE y que lo harán mejor



La vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones del próximo día 23, Yolanda Díaz, se muestra convencida de que su formación va a gobernar con el PSOE tras los comicios y de que lo harán mejor, y que la fuerza de las mujeres va a ser la que va a decidir esta campaña electoral.



"Las mujeres hemos ganado a Gallardón y a Mariano Rajoy. Vamos a salir a ganar el 23 de julio y vamos a tomar medidas y políticas públicas como estamos haciendo", afirma la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno en una entrevista en "El País".



La vicepresidenta dice no tener más que agradecimiento para Pedro Sánchez porque, en momentos difíciles en el Gobierno, parte del proyecto que llevaba el Ministerio de Trabajo ha salido adelante porque él confío en ella.



"Los progresistas y las progresistas quieren un cambio a mejor. Y no hablo de la gestión. Hablo de cómo vamos a caminar en esa coalición, cómo nos vamos a dirigir a la sociedad española y cómo vamos, metodológicamente, a hacer las cosas", mantiene de cara a una posible reedición de Gobierno con Sánchez.



No obstante, distingue su proyecto del de los socialistas porque "quiere más" y frente al bipartidismo defiende "una España real, que es diversa, plural y que mira hacia el futuro", al tiempo que critica al PP porque "sólo tiene una política pública que son los recortes, porque no cree en el Estado de bienestar".