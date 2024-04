Elecciones vascas 2024: resultado, participación y última hora del País Vasco en directo

Los principales mensajes de los candidatos en la mañana electoral

- Pradales (PNV): El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha llamado a la participación de la sociedad vasca, porque “se elige el futuro Gobierno vasco y es un día muy importante”. La jornada coincide con su 49 cumpleaños.



- Otxandiano (EH Bildu): El candidato de EH Bildu, favorito en las encuestas, ha destacado la “oportunidad para el cambio y para abrir una nueva etapa”, que hoy puede abrirse en Euskadi.



- Andueza (PSE-EE): El candidato a lehendakari de PSE-EE, tras votar en Portugalete, ha llamado a la participación y ha confiado en que las urnas reflejen que "Euskadi es un país muy diverso".



- Gorrotxategi (Podemos): La candidata de Podemos ha protagonizado una de las imágenes del día, al no encontrar la mesa donde tenía que votar en Durango. Luego, ha llamado a votar sobre todo a los jóvenes: "Que no piensen que esto no va con ellos, que da igual quién esté, porque no da igual".



- De Andrés (PP), ha sido el primer candidato en votar. El también presidente del PP vasco ha votado a primera hora en Vitoria y ha llamado a la participación en "un día perfecto para salir a votar".



- García (Sumar): La candidata de Sumar ha votado, tras coger una nueva papeleta, porque se ha olvidado en casa la que debía traer, ha confiado en un "cambio hacia la izquierda".



- Martínez (Vox): La candidata a lehendakari de Vox ha votado alrededor del mediodía en Vitoria, convencida de que "habrá mucho voto valiente y patriótico".