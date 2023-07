La España Vaciada ante su gran reto el 23-J: "Podemos cambiar hasta la manera de hacer política"

El 'sueño' está ahí. El adelanto electoral reventó parte de la estrategia electoral de la España Vaciada, pero esa historia ya paso. La joven plataforma, ahora en versión nacional, se lanza a su gran oportunidad. Tener fuerza en el Congreso de los Diputados y, quizás, llegar a formar un grupo propio.

Una meta que Hoy por hoy parece inviable. Pero no imposible, bajo el abrigo de sus grandes marcas, Teruel Existe y Soria Ya! y de la posible suma de pactos con otras formaciones de ideología similar. "Un grupo propio de la España Vaciada puede hasta cambiar la manera de hacer política", confiesa a El HuffPost el líder de la entidad soriana y diputado en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña.

Es una de las grandes voces de un movimiento al alza a su ritmo. Tras el impulso de Teruel en el Congreso y especialmente tras ganar representatividad autonómica y municipal el 28-M con sus múltiples marcas, las miras son altas. A las generales y más allá. "Crecemos, obviamente a menos ritmo de lo que lo hicieron Podemos o Ciudadanos en las grandes urbes, pero también diría que de un modo más sostenido", apunta el secretario nacional de organización y también candidato por León, Sergio Díez.

Sin embargo, ahora se enfrentan a un 'monstruo' de enormes tentáculos. El temido 'bipartidismo' o 'bibloquismo' que ha polarizado todo hacia los extremos, llamando a ese "voto útil" contra el rival. Un problema previsible para una plataforma que intenta escapar de la batalla izquierdas-derechas. "Para algunas plataformas incipientes es un peligro, pero con marcas consolidadas como Soria Ya, Jaén Merece Más o nosotros no es tan grave, porque ya se sabe que somos una apuesta distinta a ese frentismo", añade Diego Loras, cabeza de lista de Teruel Existe.

Este joven economista, al que todos los sondeos (que incluyen la opción de Teruel) le dan escaño, es el relevo de Tomás Guitarte, el histórico primer representante nacional de la España Vaciada. El 'heredero' presume de lo logrado en la legislatura, "que se haya oído a Teruel como nunca", y ahora amplía el eco a toda España. A toda esa España "que había dejado de oírse".

Que quede bien claro, no vamos a cambiar un kilómetro de autovía más por aceptar un retroceso en derechos Ángel Ceña, líder de Soria Ya!, sobre posibles pactos

"Porque, seamos sinceros, aunque haya una buena voluntad hacia su propia tierra de diputados de PP o PSOE, al final respetan una jerarquía de partido en la que no pintan nada y la España Vaciada no aparece", sentencia.

Las cuentas al margen de las encuestas

El camino a ese sueño de, al menos, cinco diputados, se ve casi imposible de la mano de la marca principal. Internamente, ya que ninguna encuesta recoge a todas sus formaciones, la plataforma cuenta con dos escaños —Teruel "seguro" y Soria, donde ya fueron fuerza más votada en las autonómicas— y aunque ambicionan otras plazas, reconocen la necesidad de aliarse en el Congreso. Una de esas posibles alianzas, de lograr diputado, es Jaén Merece Más.

La formación jiennense, una de las cofundadoras del movimiento de España Vaciada, se quedó a las puertas del Parlamento andaluz, pero ahora ha sido clave para decidir el color del ayuntamiento en la capital. Pese a una controversia territorial en el Senado que separó los caminos electorales de ambas marcas, su presidente, Juan Manuel Camacho, asegura que "si llegamos al Congreso y Teruel o Soria también, estamos en el mismo barco ideológico; son nuestros aliados naturales".

De hecho, confiesa que el adelanto electoral también les sorprendió en mitad de los planes para "recomponer las relaciones con la plataforma de España Vaciada después de un periodo de congelación". El acelerón de urnas y listas obligó a abortar planes, aunque la intención se mantiene. "Como cofundadores que somos del movimiento ciudadano y de la federación de partidos de la España Vaciada, por supuesto que compartimos el mismo ideal", añade Camacho. Se apoya en un clásico argumento de la causa para justificar esa sintonía: "Si tú eres de derechas o izquierdas te vas a PP o PSOE y te quitas de que te señalen, aquí la lucha es otra".

Pero más allá de siglas hermanas o, al menos, conocidas, este 23-J la cuestión territorial se ha visto afectada. Formaciones como el Partido Regionalista Cántabro o Foro Asturias no concurren y otras más ligadas a la izquierda integran la coalición Sumar. Esta limitación de posibles aliados pesa, aunque fuentes de la España Vaciada no niegan que ya ha habido algún contacto con otras entidades regionalistas. Varias, de Canarias. "De todo eso ya hablaremos el 24-J si hay oportunidad", cuentan desde la entidad.

El modelo nacional y la gestión de las tensiones territoriales

Tanto como decir la letra pequeña de un sueño a lo grande. Porque una bancada propia en el Congreso y/o Senado repartida entre miembros de distintos territorios abre la puerta a conflictos internos, disputas territoriales. Sólo con Teruel ya ha pasado, aquella votación "por error" contra el AVE en Jaén que tanto molestó más allá de Despeñaperros. Problemas que para Diego Loras tienen "muy fácil" solución, asumiendo también que "en ocasiones habrá que ser realista y posibilista".

"Esa contienda territorial es un escenario poco probable, hasta ahora la 'pelea' nunca ha sido si Soria, si Teruel o si Cuenca (p.ej.), sino si se invertía en los sitios de siempre o en la España vaciada y nuestro esfuerzo desde el Congreso ya ha permitido planes de inversión para toda esa España vaciada, también en pueblitos de 500 personas de Madrid, expone el economista turolense.

Muchas de estas ideas se plasmaron en el llamado Modelo de Desarrollo de la España Sostenible. 101 propuestas con bases como el 'Plan 100/30/30' (100 megas simétricos de acceso a internet, 30 kilómetros de distancia máxima a una autovía y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos), pero también proyectos de economía circular, de vivienda en lo rural, de cuidado del patrimonio... "Un verdadero programa electoral que nos sirve de base para que, entre otras cosas, nuestros hijos no sigan teniendo que emigrar a buscar oportunidades", expone el presidente de Jaén Merece Más, como grupo participante de aquella redacción inicial.

Un proyecto "de país, en resumen" sobre el que profundiza Sergio Díez. "Luchamos contra el mal endémico de este país, porque no puede ser que el 80% de la población esté en un puñado de ciudades, no es sostenible ni para esas ciudades ni para el país, ahí entra nuestro plan nacional para salir del hipercentralismo". "La pandemia —prosigue— mostró que en cuanto se podía, la gente volvía a su tierra, ahora hay que permitir que la gente no tenga que emigrar por trabajo, porque la sostenibilidad no pasa solo por repoblar lo despoblado, sino por dejar de saturar las grandes urbes".

"Es que sabemos qué cosas están mal en León, en Teruel, en Soria, en… Vamos a por todas ellas en bloque y como tal lo más inteligente viendo las dinámicas del Congreso es negociar así, en bloque. Adquiriríamos legitimidad a gran escala, porque somos un proyecto que mira más allá de qué hay de lo mío en mi tierra.

Líneas rojas y vías de pacto

En ese juego de sumas constate, en la España Vaciada no caben todos, apuntan rápido varios pesos pesados de la plataforma, que marcan sus "líneas rojas" a la hora de posibles pactos de cara a formar gobierno. "Que quede bien claro, no vamos a cambiar un kilómetro de autovía más por aceptar un retroceso en derechos", apunta Ángel Ceña. Tras repetir, casi literalmente, la misma idea, Diego Lores pone nombre a esos límites. "Insistimos, no vamos a apoyar un gobierno con Vox".

Sabemos que en Madrid hay mucho 'exiliado' de la España Vaciada y se llegó a pensar en una lista que recoja parte de ese voto, pero no nos ha dado tiempo Sergio Díez, secretario de organización de la España Vaciada y candidato de León Existe

"Entendemos que PSOE, PP, Sumar se mueven en un marco que respeta la Constitución, el estatuto de autonomía y la Declaración de los Derechos Humanos e igualmente entendemos que Vox rompe ese consenso en algunas posiciones", añade el cabeza de lista por Teruel. Al abanico de posibles pactos se le abren varias opciones. "Podríamos apoyar un Gobierno de PP, de PSOE con Sumar. Siempre desde fuera, porque, como confiesa Lores, "entrar en el Gobierno con unos pocos diputados no parece razonable, sería más lógico firmar un acuerdo de investidura llegado el caso".

¿Pero prioritariamente con PP o con PSOE? "Sólo habrá un partido grande en disposición de gobernar y llegado el momento será cuestión de preguntar cuánto de nuestro programa está dispuesto a cumplir, a ver 'qué traen'", remata con cierto humor el candidato por Soria.

Sin Madrid por el adelanto, pero con miras a las europeas

El propio Sergio Díez contaba a El HuffPost hace unas semanas cómo el adelanto electoral le "había cortado las alas" a la España Vaciada. Entre esos proyectos "en trámite, pero sin tiempo para concretar" quedó en suspenso uno que podría abrir un nuevo frente, una candidatura por Madrid.

Ahora, el secretario de organización reconoce que "estamos trabajando hacia ese objetivo, porque sabemos que en Madrid hay mucho 'exiliado' de la España Vaciada y se llegó a pensar en una lista que recoja parte de ese voto, pero no nos ha dado tiempo".

Sabemos qué cosas están mal en León, en Teruel, en Soria, en… Vamos a por todas ellas en bloque y como tal lo más inteligente viendo las dinámicas del Congreso es negociar así, en bloque Diego Loras, candidato de Teruel Existe

Donde sí quieren llegar, y tiempo hay, es a una candidatura para las europeas de 2024. Con un sistema más beneficioso a priori por ser una circunscripción única nacional, la plataforma ya piensa en una candidatura para el Europarlamento. "Tendremos mucho que decir y pondremos toda la carne en el asador, porque sabemos lo que hay en juego", añade Díez.

"Sabemos que en Europa hay una sensibilidad al rural diferente a España. Que se nos escuche en Europa puede ser fundamental para nosotros, porque puede marcar la política en muchos asuntos clave", remata al respecto. Eso sí, antes de entrar en quinielas de posibles candidatos, apunta que aún no hay nombres sobre la mesa.

Esa será la próxima pelea. De momento, cuentan "el foco es el que es", el 23-J. La gran papeleta de la España Vaciada.