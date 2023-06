El adelanto electoral corta las alas de la España Vaciada: "Nos ha pillado de golpe"

Sumar en política siempre es difícil. Y cuando no se tienen ni los medios ni el tiempo deseado, mucho más. Es lo que le ha pasado a la Federación de la España Vaciada, a la que el adelanto electoral le ha pillado "de golpe". Un salto en el calendario de casi medio año que dinamita buena parte de los planes de un colectivo que, pese a todo, avisa: "Estaremos, estaremos en el 23-J".

Quien lo confirma a El HuffPost es Sergio Díez, secretario de organización de la entidad. No duda en afirmar que "el adelanto nos ha cortado las alas en territorios donde había conversaciones". Aún así, adelanta que la España Vaciada estará presente en "alrededor de una docena de provincias". No es poco para su debut en unas generales, pero sí para las metas que se habían llegado a marcar. Casi el doble, lamenta.

Ni siquiera ha habido tiempo a valorar los resultados del 28M, una cita en la que el 'paraguas' de la España Vaciada se hizo notar en numerosos parlamentos locales y también uno regional (Aragón). Un impulso que parecía clave hacia su sueño: formar un grupo propio en el Congreso de los Diputados.

El plazo legal para conformar coaliciones finalizaba este viernes a la medianoche. Un contratiempo para la plataforma, aunque no tan grave como pudiera temerse. "No, porque nuestras alianzas más grandes ya están articuladas, como con Teruel Existe o Soria ¡Ya!", prosigue Sergio Díez. Por ello, el sueño persiste, aunque por el camino se pierde la opción de concurrir en "territorios claves para nosotros, como Zamora".

El problema que admite Díez es que "hemos dejado muchas conversaciones en stand by. Hemos tenido que dejar de buscar alianzas locales en bastantes zonas, algunas de ellas ya avanzadas... pero no tenemos aparato ni medios para movernos con esta urgencia".

Por contra, confía en que sea posible sumar "aquí y allí", con marcas propias y otras no literalmente integradas en la Federación de la España Vaciada, pero sí similares en enfoque, como Jaén Merece Más. Desde este partido confirman a El HuffPost que sí se presentarán al 23-J, y con la fuerza de haberse convertido en llave del Ayuntamiento de Jaén. Es el foco que ahora les tiene "a tope", pero desde su dirección dejan claro que irán a las generales "y con opciones de llegar al Congreso"

Sería un escaño a sumar a la España Vaciada, si la lógica política se impone. De ella confían en nutrirse desde la propia federación, apoyados en la implantación territorial de la causa contra el abandono de los territorios. Por ello creen que "no hace falta que vayamos coaligados en todas partes" y ven posible esa meta de al menos 5 diputados, si bien son conscientes de que los requisitos no les son del todo favorables.

"Como no nos presentamos todos bajo las mismas siglas nacionales, los requisitos son más difíciles. Te piden no sólo los 5 diputados, sino un 15% de representación en las provincias... aunque luego en el Congreso se pueden lograr acuerdos". Lo menciona recordando episodios no tan pasados en la Cámara Baja, como el que unió a UPyD y Foro Asturias en 2011 para que los 'rosas' conformasen su propio grupo tras obtener cinco diputados, aunque no el 15% en cada territorio.

Antecedentes que animan a un movimiento que sabe levantarse de golpes como el de este adelanto electoral, asevera orgulloso su secretario de organización. "Ahora a por el siguiente reto, cerrar las listas de aquí al 19 de junio".