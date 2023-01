Solo faltaba él: Toni Cantó reacciona (no sin polémica) a lo ocurrido con Ayuso en la Complutense

Europa Press via Getty Images

Ha sido uno de los temas de la semana. El discurso crítico de Elisa, una de las estudiantes más brillantes de la Universidad Complutense contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado mucho que hablar y el último en pronunciarse ha sido Toni Cantó.

El exdirector de la Oficina del Español ha sido el último en reaccionar a las protestas que había a la llegada y a la salida de la líder del PP de Madrid de la Facultad de Ciencias de Información del centro universitario.

En el programa que conduce en 7NN, Con Toni, el ex de Ciudadanos ha hablado sobre lo que pasó el pasado martes y ha empezado hablando de Ayuso como "una ilustre como es ya la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"No lo digo yo, ni Mario Vaquerizo. Lo dice la Universidad Complutense de Madrid, que la ha nombrado alumna ilustre entre las protestas del estudiantado más progre, reconociendo su carrera y méritos", ha señalado.

Cantó ha ironizado con "qué originales son los escraches en la Complutense" y ha proseguido, bromeando con que "primero te quejas del político de derechas de turno, aprovechas para faltar a un par de troncales y luego, tu siguiente batalla, es pillar el chino abierto para comprar los hielos del botellón".

Tras ello, el exdirector de la Oficina del Español se ha hecho eco de las palabras de la estudiante del centro universitario y ha asegurado que "cómo se nota que son alumnos de comunicación audiovisual y no de filosofía y letras". Una afirmación que ha hecho, justo antes de comparar a Elisa con el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

La intervención de Toni Cantó no ha estado exenta de polémica y en redes sociales algunos usuarios no han dudado en cargar contra el ex de Ciudadanos.

