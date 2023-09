Feijóo afronta en el Congreso la cuarta investidura fracasada de la democracia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta este viernes en el Congreso la cuarta investidura fracasada de la democracia ya que todo apunta a que volverá a repetirse el mismo resultado de la primera votación y su candidatura a la Presidencia del Gobierno será rechazada por 178 noes frente a 172 síes.

Pasadas las 48 horas que marca el reglamento del Congreso para que el candidato a la investidura vuelva a ser votado, el pleno del Congreso celebra a las 12:00 el último día de este debate que comenzó el martes y en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha intervenido, por lo que no ha habido un 'cara a cara' con Feijóo.

Dos días de discusiones en los que la amnistía ha centrado el principio y el fin del discurso de Núñez Feijóo quien ha reiterado que su palabra y su compromiso con sus electores en contra de una amnistía y de un proceso de autodeterminación en Cataluña le hacen retrasar una victoria.

En la sesión de hoy, Feijóo volverá a subir a la tribuna y tendrá diez minutos para cerrar los tres días de investidura.

Previsiblemente volverá a reprochar a Sánchez su "silencio" por no intervenir en el debate y por no explicar su propósito con los independentistas catalanes, al tiempo que podría reiterar que su protagonismo en el pleno ha servido para "que no se borre el resultado electoral" del 23 de julio.

Lo cierto es que tras las palabras de Feijóo podrán volver a intervenir el resto de grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, empezando por el mayoritario, el grupo socialista.

El PSOE ha vuelto a encargar al diputado y exalcalde de Valladolid Óscar Puente la última réplica socialista para rebatir a Feijóo.

Una vez que hayan terminado todos los portavoces, se procederá a la segunda votación de esta investidura (de nuevo por llamamiento), que no será antes de las 13:22 horas y en la que el candidato solo necesita mayoría simple -más votos a favor que en contra- para ser elegido, lo que parece que tampoco ocurrirá.

De esta forma la investidura de Feijóo será la cuarta que fracase en democracia, tras las dos investiduras fallidas del socialista Pedro Sánchez (2016 y 2019) y la del expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy (2016).

Feijóo se suma así al segundo dirigente del PP que no logra ser investido, tras haber sido el tercer candidato de su partido y el octavo a presidir un Gobierno desde 1979.