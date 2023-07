Feijóo confirma que ya ha empezado a negociar apoyos: "Exploraremos todas las vías para formar Gobierno"

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales del 23-J. Con menos margen del previsto, pero victoria. Y a ello se agarra Alberto Núñez Feijóo para intentar su investidura. Sin tiempo que perder, y en respuesta a las palabras de Pedro Sánchez, el líder del PP ha confirmado ya los primeros contactos para buscar apoyos hacia una posible investidura.

"Exploraremos todas las vías posibles para formar Gobierno", ha planteado Feijóo en la Junta Directiva del PP, donde se analizan los resultados de unas generales que les han dejado con 136 escaños. 47 más que en las últimas, pero lejos de toda suma útil con Vox frente al bloque de la izquierda. Por ello han salido, en sus primeras palabras en materia de pactos, los nombres de UPN, Coalición Canaria o el PNV.

Tras reconocer que "no hemos alcanzado todas nuestras expectativas", ha insistido en que sí ha ganado "frente a los que se conforman con perder por poco". Tirando de sus 136 escaños y los 33 de Vox (169, a 7 de la mayoría absoluta), le ha dejado claro a sus barones que "haremos lo que esté en nuestra mano y más" para evitar el bloqueo y aún más, "que España se balcanice". "Merece la pena intentarlo, aunque hoy no podamos celebrar la victoria absoluta que hubiéramos querido".

Al respecto y mirando a la plana mayor de su partido, Feijóo ha confirmado que ya ha mantenido encuentros con UPN, que le ha confirmado su apoyo ante una potencial investidura, Coalición Canaria, así como un "primer contacto" con PNV y Vox. También, con Pedro Sánchez, con el que "hemos quedado en hablar al término del recuento del voto en el exterior".

El llamado voto CERA podría modificar levemente un panorama político que deja un Congreso muy dividido y un senado con "clara mayoría absoluta del PP, algo clave para la gobernabilidad de España", ha añadido el político gallego.

Eso en la Cámara Alta, porque como el mismo Feijóo ha apuntado "España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta (en el Congreso), pero también que no haya fórmulas imposibles".

No seremos rehenes de la voluntad de nadie, tampoco de la del señor Sánchez Núñez Feijóo

Con el adjetivo de imposible es como ha definido el intento de suma conformada por "populistas y, por supuesto, independentistas", en referencia al camino que necesitarían PSOE y Sumar. Entre esos necesarios apoyos externos estaría el de los siete diputados de Junts, "el partido liderado por un prófugo de la Justicia española", en referencia a Carles Puigdemont. Frente a este escenario, Feijóo ha declarado su objetivo de formar un gobierno "estable"

Para ello emplaza al PSOE, a sabiendas de que Sánchez y el PSOE no respaldarán su investidura... pero en un intento por pasar la pelota al tejado de la segunda fuerza el 23-J. "No seremos rehenes de la voluntad de nadie, tampoco de la del señor Sánchez. Si Sánchez no acepta el diálogo exploraremos todas las vías para formar Gobierno posibles", ha rematado, prometiendo que lo va a "intentar" sin descanso.