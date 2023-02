Feijóo responde con un "pues muchas gracias", provoca risas y acaba dando una explicación a la altura de muy pocos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este jueves en la VI Edición de Forbes Summit Reiventing Spain, dónde ha protagonizado una curiosa escena tras responder con un "pues muchas gracias" a una pregunta que le habían hecho.

El conductor del acto, el director de Forbes España, Andrés Rodríguez, ha preguntado al dirigente popular sobre el desgaste del PSOE con la ley del 'sólo sí es sí' y el del PP con la situación en la que se encuentra la sanidad pública.

Feijóo ha respondido con un, "pues muchas gracias", y antes de retomar la palabra se ha escuchado las risas de algunos de los asistentes.

Al ver la reacción, el líder del PP ha aclarado que "no, no, le agradezco mucho la pregunta porque me interesan mucho las dos", justo antes de dejar un comentario bastante irónico.

"Le dije, qué me vas a preguntar. Yo traía aquí una serie de cosas para contar y no me ha preguntado nada de lo que traigo aquí", ha señalado, provocando más risas entre los asistentes.

El conductor del acto ha defendido que "en eso consiste mi oficio", pero Feijóo ha continuado. "Ya, ya... En decir a mi gabinete que vamos a hablar de algunas cosas y después no hablamos de ellas. No, no, oye que es una broma, para distender que nos vamos a comer ahora, rápido", ha explicado.