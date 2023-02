Aborto, derecho fundamental: no para Feijóo, sí para el Parlamento Europeo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no consigue salir del enredo en el que se ha metido tras afirmar que acepta la resolución del Tribunal Constitucional que avaló la semana pasada la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el propio PP el que interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal, que ha tardado 13 años en dar carpetazo al asunto, desestimando la iniciativa de los populares.

Sin embargo, la caja de los truenos se abrió cuando Feijóo también avaló la norma socialista. En tromba han salido los sectores más duros y conservadores del PP para recriminar al gallego y poner en un brete al partido, en el que cunde la inquietud ante esta situación.

Primero fue Borja Sémper, portavoz de campaña del partido y conocido por su perfil más moderado, el que salió a calmar las aguas. Afirmó este lunes que el apoyo que Feijóo no debía ser interpretado como un derecho, algo que sin embargo, se estrelló contra la hemeroteca: en junio del año pasado el aspirante a la Moncloa aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo era un "hecho" instalado en la "sociedad española" desde hacía muchos años, y que los países de la Unión Europea tenían regulado ese "derecho".

Este miércoles, tras días frenéticos en los que por un lado la prensa no ha parado de preguntarle sobre el asunto, y por el otro la extrema derecha de Vox trataba de dañarlo, Feijóo ha dado un paso al frente: "[...] El aborto es una decisión de la mujer que se debe adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de derechos humanos [...]".

Puede que con estas declaraciones Feijóo haya conseguido algo de oxígeno político, sin embargo, ha chocado de manera frontal con una resolución del Parlamento Europeo del 7 de julio de 2022. La iniciativa, que fue sometida a votación en plena tormenta por la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos, instaba al Consejo Europeo a debatir el tema y a incluir el aborto en la carta, precisamente, de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se trataría de modificar el artículo 7, añadiendo que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal".

324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones

La votación no tuvo un resultado ajustado. Fue aprobada por una mayoría de 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones. Las tres enmiendas que se presentaron pretendían torpedear la condena de la UE a EEUU por la derogación del aborto, las tres fueron también ampliamente rechazadas por la eurocámara.

Además de salir adelante, los eurodiputados mostraron su preocupación ante el posible aumento de la financiación que reciben los grupos de presión antiabortista en el mundo y también en la Unión Europea. Al mismo tiempo, llamaban a los países miembros a despenalizar el aborto y a eliminar y combatir las restricciones legales, financieras, sociales y prácticas que imposibilitan en muchos casos el acceso a este servicio en algunos estados miembros.

