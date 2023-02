Javier Aroca responde de forma demoledora a las palabras de Garamendi 

El tertuliano de la Cadena Ser Javier Aroca ha arremetido este jueves contra el actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

El director de CEOE, ante las críticas a su reciente subida de sueldo que le permitirá ganar cerca de 400.000 euros, hizo un comparación muy polémica: "Es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda".

Aroca ha reaccionado en el Hoy por hoy y ha asegurado que "las declaraciones de Garamendi son muy desafortunadas, banales y ofensivas". El politólogo ha explicado que son banales porque "banaliza algo tan importante y trascendente como es la violación a la mujer".

"Debería ser más cuidados porque en un momento en el que el debate arde por todas partes no se puede irrumpir de manera tan desafortunada con unas expresiones como esas", ha añadido.

Además, se ha introducido en el "campo semántico" de Garamendi: "No he visto ni un ryder en minifalda en mi vida, pero lo que sí que he visto es cómo se violan sus derechos con el consentimiento de muchos empresarios".

Aroca ha comentado que Garamendi ha expresado "su consentimiento de manera tácita y explícita" primero a ser "autónomo de dudosa legalidad con la ley laboral delante de la mesa". Asimismo, ha recalcado que ha prestado "su consentimiento expreso a subir su propio sueldo con unas declaraciones y actitudes que, a parte de tener falta de coherencia y sentido común, son desestabilizantes".

"Si estamos en un pleno debate sobre cómo tiene que ser el futuro del país y cómo tienen que ser las diferencias entre los que más ganan y menos ganan, los que son empresarios de verdad y mentira o los que tienen más rentabilidad o menos, esto es desestabilizantes", ha rematado.

Finalmente, ha aportado una última conclusión: "A alguno le parece mucho lo que gana el señor Garamendi, yo vuelvo a insistir en que a lo mejor le pagan tanto para que sea una fiera negociando con los sindicatos y los trabajadores".