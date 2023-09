Feijóo, muy duro con Bildu: "Me preocuparía que ustedes nos votasen"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy duro con Bildu en su turno de réplica durante el debate de investidura celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder popular ha interpelado a la portavoz Mertxe Aizpurua asegurando que todo lo que diga Bildu, "que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la Justicia para esclarecer los atentados sin resolver", no tiene valor para él.

Además, se ha mostrado satisfecho de que la formación abertzale no vaya a votar a favor de su investidura. "No me ofende. Al revés, me preocuparía que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero", ha asegurado.

Durante su intervención, Feijóo ha 'aislado' de forma política a Bildu al no compararlo ni con PNV, ni con ERC o con Junts, y ha pedido que se les aplique "un cordón sanitario". "No mezclen ustedes el soberanismo de Bildu con el catalán o el gallego. No hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna CC.AA. de España. Ustedes no son ni Junts ni ERC ni el BNG. Ustedes son otra cosa", ha dicho. Y ante las risas de los seis diputados de Bildu, Feijóo ha respondido: "Es verdad, se han reído de España durante tanto tiempo que les da igual".

Además, el presidente del PP se ha jactado de, efectivamente, "salvaguardar la democracia del 78", como le ha espetado Bildu. "Es lo que les permite a ustedes estar aquí a pesar de todo lo que han hecho. Fíjese que grandeza la democracia del 78 que personas como ustedes pueden estar aquí", ha señalado.

Tirando de ironía, Feijóo también ha dicho que es verdad que Bildu conoce muy bien a los dirigentes del PP "porque nos han tenido durante mucho tiempo el punto de mira" y que es verdad que los españoles deben estar agradecidos a Bildu. "Sobre todo los huérfanos, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos...", ha dicho ante el aplauso unánime de la bancada del PP.

Por último, Feijóo ha dejado un recado a Sánchez por querer acordar con Bildu su apoyo a la investidura del líder socialista. "Hay que tener mucho cuajo y poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido", ha concluido.

Antes, Aizpurua ha confirmado el "no rotundo" de Bildu al proyecto del bloque "reaccionario" que considera que éste lidera por, entre otras cuestiones, negar la existencia de Euskadi como "nación". Eso sí, también ha advertido al PSOE de que no habrá gobierno de progreso posible "sin la concurrencia de las izquierdas soberanistas vasca y catalana" y sin que este futuro Ejecutivo atienda y respete las aspiraciones "mayoritarias" en términos nacionales y sociales.