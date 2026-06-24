Feijóo señala a Sánchez como el "nexo político corruptor": "La corrupción es usted"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar al frente del "sistema organizado de corrupción" que se gestó, operó y benefició a su entorno más inmediato, y ha concluido que él es el "nexo político corruptor".

"La corrupción es usted", le ha dicho Feijóo a Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno.

El líder de la oposición ha insistido en achacar al presidente del Gobierno la responsabilidad política de todos los casos de supuesta corrupción que le rodean.

Según Feijóo, los hechos dicen que Sánchez está en el lado incorrecto de la ley y que, por tanto, su defensa política es imposible.

Aviso a los socios del gobierno

Feijóo, también ha dicho a los socios de Gobierno que en su opinión deberían presentar "hoy mismo" una moción de censura para echar del Gobierno al presidente Pedro Sánchez.

"Deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura, por mí, hoy mismo", ha afirmado. Por la "decencia" que representa la Cámara, deberían "echar al Gobierno" con una moción y, a continuación, darle la voz al pueblo en unas elecciones "que Sánchez se niega a convocar".

"Quien prefiere un Gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra, es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue", ha insistido.