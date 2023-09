Feroz ataque de Pepa Millán (Vox) a Jorge Pueyo por querer hablar en aragonés: "Luego le damos un abrazo"

El debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados ha vuelto a crispar el ambiente del pleno celebrado este jueves en la Cámara Baja. En una jornada en la que se debatían y votaban las enmiendas de PP y Vox en contra de permitir que se empleen dichos idiomas en la actividad parlamentaria, la portavoz de los de Abascal, Pepa Millán, ha criticado de forma feroz a su compañero de Sumar, Jorge Pueyo, por querer hablar en aragonés.

Durante su intervención, que casi no puede realizar por haber llegado tarde al hemiciclo, Millán ha criticado que Pueyo se haya "quejado amargamente de haber sufrido represión en el colegio" por no poder hablar en aragonés. "Un diputado nacido en los 90, como yo. ¿Qué represión es de la que habla?", ha destacado la portavoz de Vox, que ha preguntado al diputado si cree que el Congreso "está aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio". "Luego le damos un abrazo", ha concluido.

Desde su escaño, Pueyo se ha reído ante este ataque inesperado de la portavoz de Vox. Y tras su intervención, el representante de CHA ha pedido el uso de la palabra para responderle. Y lo ha hecho, como se esperaba, en aragonés.

"Es verdad que hemos tenido una represión lingüística", ha dicho, antes de quejarse de la falta de "respeto" que, a su juicio, reina en el hemiciclo. "No es tanto hablar bien como 'charrar con respeto' y aquí no hay respeto. Nos han estado censurando y reprimiendo toda la vida. Yo no he podido estudiar en mi lengua y los aragoneses no tienen derechos lingüísticos plenos. No dejaré de decir tontadas como me dicen por aquí. No hay una lengua común, sino muchas lenguas comunes", ha defendido. Mientras hablaba, diputados de Vox que se sientan detrás de él gesticulaban y murmullaban en su contra.

El nuevo reglamento del Congreso permite el uso del aragonés o el asturiano siempre que el diputado se autotraduzca. Algo que Pueyo no ha hecho en esta ocasión aunque sus palabras sí han sido traducidas en las pantallas instaladas en el hemiciclo.