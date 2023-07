La implacable réplica de Zapatero a Feijóo: "No hay divorcios duros, hay machismo criminal"

José Luis Rodríguez Zapatero golpea de nuevo. El expresidente socialista ha vuelto a ponerse la chaqueta de la campaña electoral y, en una entrevista en la Cadena SER, ha defendido la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha enfatizado lo que supondría un cambio de rumbo en La Moncloa, para una España moderna y avanzada que confía en los derechos individuales o el progreso de la ciencia. Y ahí están, pilar en su discurso, las mujeres.

Zapatero, conversando con Àngels Barceló, ha mandado un recado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordando aquello que dijo sobre el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, condenado por violencia machista. "Señor Feijóo, no hay divorcios duros, hay machismo criminal", le ha espetado. "Los hombre matan, las quieren poseer, es muy grave", ha dicho, reprochando la laxitud del conservador con sus nuevos socios de ultraderecha. Para Zapatero, hablar en estos términos de una lacra que mata a miles de mujeres en España es "un retroceso importante", porque además de edulcorar o mentir sobre crímenes supone ir contra "la mejor revolución silenciosa, digna y pacífica, la que han protagonizado las mujeres" en España. "Lo que nos hace libres", concluye.

Zapatero está igualmente indignado por el pacto PP-Vox en Extremadura, pero por otro flanco: el ambiental. "El pacto en Extremadura del PP con Vox es de los más graves, contiene el negacionismo absoluto ante el cambio climático. Es muy preocupante", ha indicado. Denuncia que se defienda "el agua sin control", cuando "estamos viviendo emergencia climática" en todo el planeta. Se siente desolado, confiesa, cuando ve que llega "la alternativa teórica" al PSOE y se pone a "abrazar el negacionismo", sin control ni medida, dice.

Después de lo que acabamos de ver en Extremadura, la palabra tiene que valer un poco. En Extremadura ha ganado Guillermo [Fernández Vara] y quien va a gobernar es la candidata del PP. Entonces, credibilidad cero a Feijóo". El líder del PP además ha dicho que va a hablar con los barones del PSOE: "A ver cómo coge el teléfono el señor Feijóo y le dice al señor Vara qué tiene que hacer. Un poco de respeto al PSOE. A lo mejor el señor Feijóo se va a llevar una sorpresa, porque hay justicia poética".

También acusa la falta de "credibilidad" de la derecha, echando mano de la "memoria", cuando se habla de pactos. Ha acusado al PP de intentar hacer que Sánchez "gobernara con acuerdos difíciles", que se enfrentara a "la dificultad de una coalición", que al final se ha saldado este año "con el número mayor en la historia de afiliaciones a la Seguridad Social". "Por favor, un poco de seriedad y de respeto al PSOE", ha reclamado, recordando que los socialistas sí se abstuvieron, con enorme coste interno, para que Mariano Rajoy fuera presidente.

"A lo mejor el señor Feijóo se va a llevar una sorpresa, porque hay justicia poética"

Pero pese a esas críticas, lo cierto es que Zapatero ha dedicado mucho más tiempo y entusiasmo a defender la labor de Sánchez, más que los feos de la oposición. ¿Por qué ha dado ese paso al frente en esta campaña? Lo dice claro: "Cada vez que se asociaba a Pedro Sánchez a ETA de una u otra manera con el relato de EH Bildu me producía mucho coraje. Lo mismo cuando decían que Pedro Sánchez era más generoso que con las víctimas. Me recordó a una frase que me dijeron a mí cuando estaba acabando con ETA y es que estaba traicionando a los muertos, a las víctimas. Así que decidí no callarme y que esto no podía consentirse".

Justo a propósito de ETA, Zapatero ha vuelto a defender el papel jugado por su Ejecutivo. "Esa es la verdad, verdad como una casa, y que digan misa", se duele ante quienes niegan que fue en su mandato cuando los terroristas pusieron la rodilla en tierra. El leonés dice que eso es "incuestionable, indudable, históricamente inequívoco", pero por supuesto también ha recordado que fue una lucha grupal, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a los jueces, pasando por los ciudadanos y los políticos. Hasta Rajoy, recuerda, hizo una "buena declaración" el día del anuncio del fin de ETA.

Sobre el fin de ETA bajo su Gobierno: "Esa es la verdad, verdad como una casa, y que digan misa"

De cara a las elecciones del 23 de julio, Zapatero avisa al PP que a lo mejor se lleva la "sorpresa" y la lista más votada es la socialista. "Sánchez hace una política acertada hacia Cataluña, aunque cambie de opinión, y todo son críticas, la cohesión territorial de España la que la ha garantizado siempre han sido siempre los gobiernos del PSOE". Incide en la buena dirección de este gobierno porque considera que "la cohesión territorial de España necesita diálogo e inteligencia" mientras "las cosas se inflaman cuando uno solo quiere hacer una política de dureza".

El expresidente considera que "es muy serio lo que va a decidir la ciudadanía el día 23-J" porque ve "que la alternativa de las derechas es retrotraernos al machismo y abrazarnos al negacionismo del cambio climático". Cree que el Gobierno "se ha preocupado más de gobernar que de defenderse de las críticas, tan infundadas" y todo, porque "la acción política estaba dando buenos resultados". Es optimista, porque los "argumentos, ideas y convicciones, las libertades en el mundo" se van a imponer, van a ganar "a un país que tiene una alternativa reaccionaria, negacionista".

Tras las voces críticas de otro expresidente, Felipe González, Zapatero ha señalado que el gobierno del sevillano fue "su escuela" pero pide "defender el partido" porque "cuando tú pedías que lo hicieran por ti, lo tienes que hacer después. Uno se siente mucho mejor".