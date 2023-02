Interrumpen a este concejal de Más Madrid y él acaba dejando un minuto que triunfa (y mucho) en redes

El concejal de Más Madrid, Félix López-Rey, ha dejado una intervención que se ha hecho muy viral en redes sociales, después de que le hayan interrumpido durante su intervención en una de las comisiones del Ayuntamiento de Madrid.

Durante su turno de palabra, la presidenta de la comisión le ha llamado la atención para decirle si "¿querría ir al debate?" y él ha acabado dejando un minuto que está siendo muy compartido.

"Estoy exigiendo que se cumplan las ordenanzas y no se amedrante a una asociación de vecinos por estar haciendo publicidad de algo que tienen derecho a hacerlo", ha asegurado.

Félix López-Rey ha asegurado a la presidenta de la comisión que "lo que digo es totalmente perminente". "O no es pertinente el que les pida que dejen tranquilo a una asociación de vecinos cuando está anunciando una manifestación debidamente legalizada", ha explicado.

"Creo que es pertinente que les diga que, antes de ayer me increpan, porque en el barrio en el que vivo de 6 plazas en 4 se venden drogas. Y me dicen que qué hago yo para intentar evitarlo", ha asegurado, visiblemente enfadado.

El concejal de Más Madrid ha justificado que "ustedes lo saben". "La venta de droga está en los mismos sitios. Y mientras, ustedes intentan amedrentar a la gente de una asociación de vecinos por convocar una manifestación pacífica y legal. Lo más humano es defender un derecho básico, que es la sanidad", ha razonado.

"Me interrumpen cuando le digo al Gobierno de Almeida que no es normal que se amedrante a una asociación de vecinos por llamar a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública. Mientras no hacen absolutamente nada ante los graves problemas que sufrimos en los barrios", ha señalado en una escena que ya supera los 2.200 me gusta y las 62.000 reproducciones.