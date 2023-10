La alcaldesa de Gijón se harta y rompe el pacto con Vox con este mensaje en Twitter

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox, han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Gobierno local.

Así lo hará horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

"Se acabó", ha publicado Moriyón en la red social X (antes Twitter), sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.

Ha hablado "algo" con su socio

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha propuesto este miércoles que el Festival Internacional de Cine incorpore al palmarés un premio a cineastas o películas que defiendan valores sociales afines a los de Vox.

La edil, quien ha considerado que el festival tiene una programación “sectaria” y “exclusiva” enmarcada en el “concepto de independiente” que no representa a todo tipo de público, ha planteado la creación de un galardón para premiar “el trabajo que refleje del mejor modo la crisis actual de la sociedad y defienda los valores afines a los de Vox”.

La concejala, que forma parte de un gobierno local constituido por Foro, PP y Vox, ha precisado que en la próxima edición, que se celebrara entre el 15 y el 25 de noviembre, no se van a introducir cambios significativos por las limitaciones de “una dinámica heredada” del anterior mandato de PSOE e IU, que dejó cerrado el presupuesto y las condiciones para este año.

Álvarez Rouco ha añadido que este año será “poco” lo que se pueda aportar, pero ha asegurado que desde su concejalía estarán “vigilantes y observando” para ““apostar por un enfoque renovado en los contenidos” de las ediciones futuras del certamen.

“Ahora nos vemos limitados a las bases aprobadas justo antes de nuestra llegada al gobierno local, pero aún con los programas cerrados analizaremos los contenidos para próximas ediciones”, ha advertido la edil de Vox.

Álvarez Rouco ha asegurado que la visión de su concejalía sobre el Festival Internacional de Gijón de Gijón es “coherente” con la de los grupos de Foro y del PP, con los que ha “hablado algo” sobre la iniciativa para crear un nuevo galardón.

La edil ha apostado por “mantener las puertas abiertas a todas las sensibilidades” pero “dejando atrás ideologías y sectarismos” porque “el festival debe ser cultural y festivo”.

“La parrilla actual es para un sector muy exclusivo, queremos que se combine este tipo de arte especializado con otro para todos los públicos, no vamos a anular ni quitar ninguna película pero cuando uno busca exclusivamente el concepto de independiente es sectario”, ha afirmado.

Además, ha considerado “fuera de lugar” los alegatos formulados por “algunos colectivos” que “han hecho gala de sus intereses de militancia” en las ceremonias de entrega de premios.

La concejala ha expresado que en Gijón ha gobernado muchos años la izquierda y “nunca hubo cambios” por lo que los tres partidos del gobierno (Foro, PP y Vox) “se tienen que diferenciar”.