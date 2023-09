La exedil Nevenka Fernández muestra su apoyo a Jenni Hermoso y sus compañeras: "No estáis solas"

Nevenka Fernández, la exconcejala de Ponferrada (León) que en 2001 denunció el acoso sexual que sufría por su entonces jefe y alcalde de la localidad, ha enviado una carta abierta en la que reconoce la "valentía" de la futbolista Jenni Hermoso por denunciar el beso no consentido de Luis Rubiales en la final del Mundial y de sus compañeras por apoyarla "desde el primer día".

"Hay una España que ha comprendido que no podemos continuar diciendo que está bien lo que está mal, que no podemos continuar mirando de lado o al lado contrario, señalando a las víctimas en vez de a los que abusan (...). Hay un montón de gente que ha gritado y seguirá gritando que no estáis solas", escribe la exedil en su texto, publicado este martes por Newtral.

Subraya, no obstante, que aún queda "camino por recorrer" para que la sociedad española entienda qué significan los abusos contra la libertad, los cuerpos y la dignidad de las mujeres.

"Es vergonzoso –y continuará siéndolo– observar a los que con sus gestos, palabras y silencios ensalzan y defienden el machismo más rancio e ignorante, ese sexismo estructural tan difícil de explicar con palabras pero que todos reconocemos, ese que estos días hemos visto y que seguiremos viendo, que quiere seguir revictimizándonos y callándonos, y que para hacerlo continuará cayendo tan bajo como sea necesario", añade.

Ante la reacción del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso que propinó a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial, Nevenka asegura: "Mentirán y tratarán de ensuciar, presionarán, ridiculizarán e insultarán. Se juegan mucho. Pero la dignidad es más fuerte".

Pionera en la lucha contra el acoso sexual en España al denunciar hace 20 años al entonces regidor popular Ismael Álvarez, Nevenka hace hincapié en la importancia de "hablar" para defender precisamente la dignidad de las mujeres.

"Por nosotras, pero también por todas las que no pueden hacerlo, y por las que no son escuchadas, y por todas las que antes lo hicieron y las que vienen detrás", destaca.

Concluye su carta dando las gracias a las futbolistas y subrayando que son las actuales campeonas del mundo, "un inmenso ejemplo para much@s y un punto de inflexión que cambiará la historia".

Una nueva sociedad

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reaccionado a esta carta señalando la lucha de mujeres como Nevenka, a quien la "sociedad feminista" que ahora es España le "debe mucho" por haberse enfrentado "a una poderosa y mayoritaria cultura de la violación que ayer y hoy culpabiliza y cuestiona a la víctima y protege al agresor".

También este martes, la RFEF ha difundido otra carta, firmada por su actual presidente, Pedro Rocha, en la que pide disculpas al mundo del fútbol por la conducta inapropiada de Rubiales.

Horas después, la federación ha hecho pública la destitución del seleccionador nacional, Jorge Vilda, que será sustituido por Montse Tomé.