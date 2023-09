La Fiscalía quiere preguntar a Australia si allí es delito el beso de Rubiales a Hermoso

Se le multiplica el trabajo a la Fiscalía en el 'caso Rubiales'. Tras recibir la denuncia y la declaración de Jenni Hermoso contra el expresidente de la RFEF, el Ministerio Público trabaja ya en una querella que sumar a la causa penal contra el mandatario. Pero ahora ha abierto un nuevo frente.

Según ha podido saber EFE, la Fiscalía solicitará a la Audiencia Nacional, competente en la materia, que consulte a las autoridades australianas si el beso en la celebración es delito de acuerdo con la legislación del país oceánico.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el ministerio público previsiblemente incluirá esta petición en la querella que presentará contra Rubiales en los próximos días en la Audiencia Nacional, al ser este un requisito previsto en la ley.

Porque, tal y como recoge el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se establecen una serie de requisitos para que la jurisdicción española investigue los delitos que se hayan cometido presuntamente en el extranjero si sus supuestos autores son españoles.

El primero de ellos es que "el hecho sea punible en el lugar de ejecución", en este caso Australia, al haberse producido aquel beso en la ceremonia de entrega de medallas a las jugadoras de la selección española que ganaron el mundial en Sídney.

Otro de los puntos que recoge la norma es que o bien la persona agraviada o la Fiscalía interpongan una querella, algo que hará el Ministerio Público tras llegar la denuncia de Jenni Hermoso. Si no se hubiera personado la futbolista, la vía penal contra Rubiales hubiera decaído, al no poder actuar de oficio la Fiscalía en un presunto delito de agresión sexual, ya que Hermoso no es una 'víctima de especial protección'.

Tanto la comparecencia ante la Fiscalía como su denuncia, presentada al mismo órgano, tuvieron lugar el martes, cuando Jenni Hermoso se personó ante la Fiscalía General de l Estado. Ahora, la Fiscalía, pero correspondiente a la Audiencia Nacional, está preparando la querella que sumará a la causa abierta contra el expresidente de la RFEF.