La Xunta dice ahora que hay que dejar de discutir y que lo hizo "de matrícula" con los 'pellets'

Nuevo giro de la Xunta de Galicia en el caso del vertido de pellets de microplástico que ha llegado a las costas gallega, asturiana, cántabra y -a falta de confirmación de los análisis- puede que también a la vasca. Después de un fin de semana en el que el presidente gallego y candidato del PPdeG a las elecciones del 18-F, Alfonso Rueda, no se desvió del argumentario de la última semana: "¡Cuatro días llevamos diciendo que salgan al mar a buscar los sacos! ¡Los encuentran los pescadores y el Gobierno central no encuentra nada!".

Rodeado de barones y baronesas del Partido Popular, incluida la madrileña Isabel Díaz Ayuso, Rueda continuó responsabilizando al Ejecutivo de la crisis de los 'pellets' demandando la búsqueda de los sacos en alta mar. Lo mismo que un informe de la Organización Marítima Internacional desaconseja o lo mismo que su propio conselleiro do Mar desaconsejó hace semanas a los municipios afectados.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y Rueda volvió a verter todas esas contradictorias afirmaciones, pero lo hizo apelando directamente a la gente del mar -un importante caladero de votos en plena precampaña electoral-: "Quiero pedir un aplauso para la gallardía la valentía de la gente del mar, que están siendo los más atacados. ¡Galicia va a salir a la mar!, ¡ viva la gente del mar de Galicia!". Frente al tono de estas declaraciones, este lunes la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente ha resuelto que es hora de avanzar y dejar atrás las discusiones con Madrid, al tiempo que autocalificó la gestión de la Xunta.

Ánxeles Vázquez, sobre la gestión: "[Creo que la Xunta] lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor"

La conselleira de Medio Ambiente ha expuesto que "si hay responsabilidades [sobre la gestión de una u otra Administración] que las dirima la Fiscalía". En esa línea, Ánxeles Vázquez se destacado como clave la activación del autonómico Plan Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia).

"La Xunta, con la activación del [plan autonómico] Camgal lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor" Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Xunta de Galicia

"Que digan otros si se hizo bien o no. Yo estoy confiada en que la Xunta, con la activación del Camgal lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor, subrayó la vicepresidenta segunda del Ejecutivo gallego. No obstante, cabe recordar que la activación de ese plan tuvo lugar el día 5 de enero.

La primera persona que alertó a las autoridades de la llegada de pellets a la 'zona cero' del vertido en Ribeira (A Coruña), Rodrigo Fresco, lo hizo el 13 de diciembre. Este fin de semana relataba a El HuffPost que "di por hecho que [tras la alerta] estaba todo movilizado para actuar, no pensé que el día 5 de enero estuviese el plan [contra contaminación marina] sin activar".