Las sombras que Ayuso no aclara sobre sus viviendas

Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador comparten dos lujosas viviendas en la zona de Vallehermoso. Un sexto y un ático, que, no obstante, dejan más sombras que luces.

La primera vivienda, el sexto, es propiedad de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue adquirida en julio de 2022 y, apenas unos días después, González Amador iniciaba una declaración responsable para realizar obras en el inmueble. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid acababa por impedir las obras. Según indicaba el escrito publicado en exclusiva por este medio, el consistorio señalaba "la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de los documentos que la acompañan" así que ordenaba a Alberto González Amador que paralizara o cesara las obras. Además, le obligaban a dejar el inmueble en las mismas condiciones en las que se lo encontró si no solicitaba una licencia de obra.

Según datos del Registro de la Propiedad a los que ha tenido acceso este medio a través de un informe de Axesor, la vivienda, donde reconoce vivir la presidenta está hipotecada por 500.000 euros y tiene un valor de mercado de 1,19 millones de euros. Pertenece al 100% al novio de Ayuso.

Más de 183 metros cuadrados útiles, además de las zonas comunes de la comunidad, divididos en un “vestíbulo, distribuidor para el comedor-estar, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio”.

Sin embargo, tal y como desveló eldiario.es, la pareja disfruta de una segunda vivienda. En concreto, el ático que se encuentra encima de la misma. Es un ático, con un amplia terraza que luce bandera de España, y que la pareja, según confirman personas que han acudido a la vivienda, se usa como gimnasio, zona de invitados y espacios para fiestas y comidas. Un total de 380 metros cuadrados en el centro de Madrid.

No obstante, la vivienda no es suya. La presidenta de la Comunidad de Madrid no niega la segunda vivienda, pero no explica cómo reside en ella. Tampoco en su declaración de bienes y actividades. Según datos también del Registro de la Propiedad, el ático pertenece a Babia Capital S.L., empresa dedicada a la compraventa de inmuebles y que pertenece a Javier Luis Gómez Fidalgo, el economista que asesoró a Alberto González tras su fraude a Hacienda.

La empresa escrituró la compra de esa vivienda el 21 de julio de 2023, en fechas próximas a que la pareja se mudara al piso de abajo. Dos días después de que Alberto González Amador escriturara la suya. De hecho, fue comprada al contado. Cabe recordar que las cuentas de la compañía señalaban que a diciembre de 2022 había obtenido una cifra de negocio de 91.107 euros. El ático podría valer más de un millón y medio de euros.

Sin embargo, no se sabe si Ayuso y su pareja pagan un alquiler por hacer uso de la vivienda. Por su parte, el gabinete de la presidenta aseguraba al mismo medio desconocer el asunto del ático, aunque no negaba. Tan solo explicaban que la presidenta de la Comunidad de Madrid no paga ningún alquiler. De hacer uso y disfrute de la vivienda, deberían pagar un alquiler a precios de mercado o incurrirían en una irregularidad fiscal. Según Idealista, los alquileres en la zona por una vivienda similar no bajan de los 3.300 euros. En el caso de que Babelia les ceda la vivienda, tendrían que tributar por ello como una renta en el IRPF.

Unas obras y una licencia que no aparece

No obstante, en 2022 cuando Alberto González Amador compró el inmueble empezaron unas obras que también tienen más sombra que luces.

Tanto el 31 de octubre de 2022 como el 9 de diciembre de 2022, la Coordinadora del Distrito de Chamberí declaró la ineficacia de la declaración responsable presentada por el novio de Ayuso para iniciar las obras de su casa.

Según indicaba el escrito publicado en exclusiva por este medio, el Ayuntamiento señalaba "la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de los documentos que la acompañan" así que ordenaba a Alberto González Amador que paralizara o cesara las obras. Además, le obligaban a dejar el inmueble en las mismas condiciones en las que se lo encontró.

De hecho, tras la ineficacia de la declaración responsable se podían reanudar las obras si realizaba el trámite de manera correcta y solicitaba una licencia de obras para adecuar la vivienda recién adquirida a su gusto. Según podía saber El HuffPost gracias a fuentes del Ayuntamiento de Madrid, no consta ninguna solicitud de licencia de obra en los registros.

Este medio ha comprobaba a través de Conex, la web de consulta de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, que el último trámite realizado en el edificio es del 4 de agosto de 2022, misma fecha en la que Alberto González Amador realizó la declaración responsable. El Gabinete de la presidenta explicaba a preguntas de este medio que la pareja de Ayuso "cambió de contratista y tuvo que volver a pedir permisos con la licencia correspondiente”. Pese a comprobarse varias veces, nunca aparecieron.

La vivienda que Ayuso no reconoce, pero que es suya

Este martes ElPlural.com desvelaba que la vivienda que Isabel Díaz Ayuso heredó como nuda propiedad de sus padres es a su vez la sede de una sociedad denominada ‘Ayuso Lahoz S.L.’, dedicada a la compra y venta de material sanitario.

Es la misma vivienda que los padres de Ayuso donaron a su hija cuando una de las empresas familiares de la familia, MC Infortécnica S.L., empezó a no poder hacer frente a las deudas contraídas con la empresa semipública Avalmadrid. Un movimiento que evitaba que el inmueble fuese embargado por los acreedores dejando como propietaria del inmueble a Isabel Díaz Ayuso.

La empresa, que pertenece a sus padres y sus tíos, se encuentra durmiente. Es la misma situación que la empresa que Ayuso tiene a medias con su hermano y que también se dedica al material sanitario.

Sin embargo, el gabinete de la presidenta no reconoce la propiedad de Ayuso. "La presidenta no tiene vivienda en propiedad", indicaban a pesar de que aparece en su declaración de bienes y actividades y que hace tan solo una semana Ayuso lo reconocía en rueda de prensa.