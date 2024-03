Ayuso miente y su propio novio lo confirma; por Alán Barroso

Ayuso miente. Dice que lo del fraude de 350.000 euros de su pareja es un montaje comunista del malvado Perro Sanchez. Y que “por tanto, no hay fraude alguno”. No hay fraude alguno. Sin embargo, ¿quién la va a desmentir? No soy yo ni un pérfido comunista. Es su propia pareja. Porque resulta que hace un mes ofreció a la Fiscalía declararse culpable para evitar ir a juicio y dijo, literalmente: "Es voluntad de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos (dos delitos contra la hacienda pública)”.

Insisto, esto no lo dice el PSOE, Puigdemont y Bildu en santa alianza para acabar con Ayuso. Esto lo dice su propio novio. Es decir, que la mentira de “no hay fraude alguno” no le ha durado ni diez horas a Ayuso.

No es que deba dimitir por tener un novio defraudador, es que debe dimitir por mentirnos a todos a la cara de una manera tan cutre intentando negar unos delitos de fraude que el mismo acusado ya había reconocido por escrito hace un mes. Se pilla antes a una mentirosa que a un comisionista.