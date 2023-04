Madina, a Évole tras su entrevista con Yolanda Díaz: "Me sobraron preguntas sobre Pablo Iglesias"

La actividad política sigue eclipsada por la entrevista que Jordi Évole hizo este domingo a Yolanda Díaz en el programa "Lo de Évole" de LaSexta. En el espacio, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo recriminó a Podemos poca disposición al acuerdo para una alianza electoral con su plataforma, Sumar, ya que a su juicio buscan la unidad pero a "torta limpia".

En una conversación copada sobre todo por esta cuestión, Díaz aseguró que hará lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo y apuntó que las primarias abiertas a la ciudadanía no es el problema con Podemos, al estar convencida de que aunque hubieran firmado un compromiso al respecto no estarían dentro de Sumar. "¿Tú te crees que si le firmamos un documento a la secretaria general de Podemos diciendo esto están dentro de Sumar? Te digo yo que no. Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa", subrayó.

La entrevista, que obtuvo muy buena audiencia - con más del 10% de share - ha recibido algunas críticas por centrarse demasiado en el asunto de Podemos e incluso por obviar en la conversación a Ione Belarra, secretaria general actual de Podemos. Uno de los que piensan que se habló demasiado de Iglesias es Eduardo Madina. El exdiputado socialista ha asegurado en la tertulia de este martes en "Hoy por hoy" (Cadena SER), que se quedó con ganas de escuchar propuestas políticas. "Me faltaron preguntas sobre contenidos de políticas concretas, donde creo que ella en el ministro de Trabajo algo ha demostrado. Ha sido un ministerio que ha legislado y que ha llegado a acuerdos en condiciones atmosféricas tremendas: una pandemia, una guerra, inflación, un mercado laboral recalentado... Y me sobró lo otro, porque las organizaciones políticas que ya forman parte de Sumar tienen una vocación de encontrarse en un programa compartido. Y la pregunta que mucha gente de izquierdas se hace es por qué son tan relevantes las discrepancias como para hacer imposible un viaje común", ha dicho.

A este respecto, Madina se ha preguntado si esas discrepancias ideológicas tienen más que ver con lo estratégico, lo táctico y lo político de lo que pensamos. "Me sobran preguntas sobre Pablo Iglesias, que está 'inflaccionado' en este tema, porque les corresponde a los dirigentes de las organizaciones políticas decidir qué hacer. Creo que esto va de que los políticos hablen de las cosas de la gente y no que la gente hable de las cosas de los políticos", ha dicho.

Por último, pese a las críticas por la entrevista, Madina ha dicho tener la mejor de las opiniones sobre Évole. "No seré yo quien critique a alguno de los mejores periodistas de este país. Évole es uno de ellos. A mí me entrevistó y tengo el máximo respeto por él", ha sentenciado.