El PSOE sale en defensa de Sánchez tras decir Yolanda Díaz que le ha visto "comportamientos machistas"

El PSOE ha salido este lunes en defensa de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el programa Lo de Évole de LaSexta, presentado por Jordi Évole.

El periodista preguntó a la ministra si había encontrado "comportamientos machistas" en Pablo Iglesias, exvicepresidente y exlíder de Podemos, y en el propio Sánchez. "Sí, absolutamente, yo y toda España", contestó Díaz.

Palabras que no han gustado ni un pelo en el PSOE, tal y como ha expresado su portavoz y también ministra, la titular de Educación, Pilar Alegría. "Clara y absolutamente no", ha contestado en la rueda de prensa de este lunes, en la que también ha agregado que del presidente del Gobierno se pueden decir muchos cosas como que es una persona "tenaz, resiliente y un trabajador", pero no las palabras que usó Díaz.

Además, ha alegado que si algo demuestra que no es así, es que el Gobierno que ha conformado Pedro Sánchez es el "más feminista" de la Unión Europea. La portavoz socialista ha expuesto también, sobre si cree que en general en la política española los dirigentes políticos tienen actitudes machistas, que ella lleva años ocupando puestos de responsabilidad en el partido y en el Gobierno y es gracias al apoyo y la confianza de sus compañeros y compañeras. "Uno solo difícilmente puede ocupar puestos de responsabilidad", ha alegado.

Pilar Alegría no ha querido responder a qué achaca estas críticas tan duras de la vicepresidenta segunda o si cree que se trata de una estrategia electoral. Se ha limitado a señalar que son declaraciones "a título personal" y a recordar a Yolanda Díaz que las medidas que adopta el Gobierno son "colegidas".

"Yo desde luego hablo del presidente del Gobierno y nunca he visto ningún comentario machista". Así ha contestado otra ministra socialista, la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre este asunto. Dura como suele responder, ha pedido a su compañera de Consejo de Ministros "que explique cuáles son esas actuaciones machistas".

"Yo desde luego opino personalmente todo lo contrario, no he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno", ha insistido. "No está bien salir diciendo que un ministro tiene que dimitir cuando tú formas parte de un gobierno o hablar de machismo que yo no lo he visto. Si ella lo ha visto que explique cuándo", ha concluido.