Évole pregunta a Yolanda Díaz quién es más 'killer', si Sánchez o Iglesias, y su respuesta le sorprende

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido entrevistada este domingo en el programa Lo de Évole, que conduce el periodista Jordi Évole, donde ha hablado de la actualidad política.

En un momento de la entrevista Évole le ha soltado directamente: "¿Pedro Sánchez es un killer?". "Yo creo que Pedro Sánchez es un gran político", ha respondido ella. "Y creo además que en el espacio del que provengo se ha minusvalorado a Pedro Sánchez, su propio partido lo ha minusvalorado, lo digo sinceramente. Lo tengo clarísimo, lo digo sinceramente", ha insistido.

Évole, entonces, le ha preguntado "¿a qué se refiere?". "Creo que se hicieron lecturas fáciles sobre Pedro Sánchez, pero es un político que se coloca frente a un partido que no olvidemos que tiene 140 años de historia, y se ha puesto enfrente él y ha ganado él. Por eso creo que todas esas minusvaloraciones son un error" ", ha señalado Díaz.

Tras esto, el periodista ha cuestionado: "¿Quién es más killer, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?". Y ella ha asegurado que cree "que entre los dos se entienden bien". "Lo digo sinceramente", ha repetido. "La que seguramente distorsiona ahí soy yo", ha apuntado entonces.

Ante esto, Évole no ha podido evitar mostrarse sorprendido. "¿Ah, sí? ¿Tuvo problemas con ellos?", ha reaccionado. "No", ha asegurado la vicepresidenta. Y ha matizado a continuación que tiene "discusiones" por "no compartir posicionamientos". "No de ahora, de mucho tiempo atrás", ha señalado.

"¿Se ha encontrado en algún momento, cuando estaba en el Gobierno Pablo Iglesias, que ellos dijesen alguna cosa y usted no?", ha replicado el periodista. "Sí, sí, sí", ha afirmado con seguridad Díaz. Y cuando él le ha pedido un ejemplo, ella ha señalado: "No recuerdo el tema, pero me acuerdo que Pablo dijo: 'Pedro, ves cómo la dura es ella'".

"De verdad, me acuerdo perfectamente que me llamaron los dos, y yo soy una mujer que tiene convicciones, pero es verdad que la forma de hacer política ellos se entienden muchísimo mejor que yo con ellos", ha insistido.

"Yo creo que todo el mundo me conoce en política, y yo soy una mujer bastante libre, digo lo que pienso, además me han educado así, entonces estoy acostumbrada a quedarme en minoría. eso sí, soy una demócrata, sé perder. Y saber perder es muy importante, en política y en la vida.