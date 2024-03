Marta Rovira asegura que ERC y PSOE ya están hablando sobre un posible referéndum

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado este domingo que su partido ya ha empezado a hablar con el PSOE de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha adelantado que, "pase lo que pase en Cataluña, continuaremos la negociación con el Gobierno para que sea posible".

En una entrevista que ha publicado El Periódico, Rovira ha señalado: "El acuerdo de investidura dice muy claro que abrimos la segunda fase de negociación del conflicto. Hemos dejado lista la amnistía y en esta segunda fase está muy claro: autodeterminación. Estamos hablando del referéndum. Ya estamos hablando del referéndum (con el PSOE) en esta segunda fase y no dejaremos de hablar del referéndum".

La dirigente republicana ha explicado que su partido "negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales". "Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones. Lo que se ha suspendido es la mesa entre gobiernos", ha precisado. En el actual escenario de negociación es donde "ERC habla de referéndum y habla con el PSOE, que es con quien tiene el acuerdo de investidura".

Rovira ha defendido el sigilo de esas conversaciones con el siguiente argumento: "Si nosotros no somos discretos ponemos demasiada presión en la negociación y se convierte en una cuestión demasiada táctica y no acaba dando resultados. Y nosotros vamos a buscar resultados".

Sólo volverá a Cataluña cuando se cierre la causa por la que se le acusa de terrorismo

Rovira, quien este fin de semana cumple seis años de residencia en Suiza tras el procés de 2017, ha informado también de que no figurará en la lista electoral de ERC para los comicios catalanes del 12M y que sólo volverá a Cataluña cuando se cierre la causa por la que se le acusa de terrorismo. "Un delito que ni he cometido ni cometeré nunca. Espero que esta causa se cierre con la ley de amnistía", ha agregado.

"No sé qué hará (el expresidente catalán y candidato de Junts Carles) Puigdemont, solo deseo que tenga la garantías para volver. Hace tiempo que trabajamos para que termine la represión política para todos. Empezamos con los indultos, consiguiendo la libertad personal, y seguimos para que ellos, muchos de Junts, consiguieran recuperar los derechos políticos con la reforma del Código Penal. Es un camino que viene de lejos, defendiendo los derechos humanos. ERC no ha mirado siglas", ha indicado.

Rovira ha sostenido que la amnistía "es una ley política que cierra causas judiciales de carácter político" y que "está bien hecha", aunque "seguramente no es perfecta, porque hay jueces que están buscando cómo hacerle un agujero y alargar la represión. Como Manuel García-Castellón".

La dirigente republicana ha destacado, no obstante, que "si se encalla" la ley de amnistía, hay "opciones" porque tienen pensadas "algunas salidas". "No las explicaremos, no daremos ventaja a los magistrados que ya exhiben que no la aplicarán", ha remarcado.

Rovira ha rechazado que esas opciones sean los indultos, ya que se conceden tras una condena, "y un indulto a las personas exiliadas es injusto porque el mensaje que recibimos es: vuelve, entra en prisión, asume un juicio de meses y después quizá te indultamos".

A su juicio, la amnistía "pone fin a la primera etapa de la resolución del conflicto político" y "ahora tiene que empezar la segunda etapa", con una agenda política que haga sentarse en la mesa con la premisa "Cataluña aclama un referéndum", que será mejor, ha augurado, si está pactado con el Gobierno.

En los cuatro años transcurridos desde el frustrado procés de 2017, ha aducido Rovira, "Esquerra no ha fallado". "Hace cuatro años -ha recordado- puso la primera piedra para sostener un gobierno español a cambio de abrir la vía de resolución del conflicto. No fue el Gobierno el que entabló el diálogo, no fueron otros partidos independentistas. Fue ERC y lo hizo a pesar de que unos nos ponían en prisión y nos llamaban traidores".

Rovira ha rechazado también que el actual sea el momento más bajo de las relaciones de su partido con Junts y ha declinado pronunciarse sobre un eventual acuerdo postelectoral con Salvador Illa (PSC) o Carles Puigdemont (Junts), aunque ha puntualizado: "A ERC no nos merece demasiada confianza lo que denominamos 'sociovergencia'".