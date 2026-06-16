Más Madrid elige a Ayuso (de nombre, Daniel) como su número 2 para las próximas municipales

Más Madrid ha elegido a Daniel Ayuso como su número 2 en su lista municipal que encabezará Rita Maestre para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Según ha publicado El País y han confirmado fuentes del partido a El HuffPost, este vallecano de 46 años será uno de los rostros nuevos de la candidatura para desbancar a José Luis Martínez-Almeida de la alcaldía de la capital.

"Abrumado, pero convencido de que vamos a ganar", ha dicho Ayuso este martes en redes sociales. Un medio en el que Ayuso se mueve como pez en el agua y que ya le sirvió para colarse en una noticia de nuestro medio el pasado mes de febrero.

"El influencer Daniel Ayuso, @danielayusovk en TikTok, ha publicado un video donde expone la desigualdad entre algunos barrios de la capital de España. 'Ahora estoy en Vallecas, pero si doy doscientos cincuenta y siete pasos, parece que cambio de país', asegura", señalaba dicho artículo. En efecto, el vallecano recorría diferentes barrios de Madrid para mostrar las grandes diferencias que se podían observar en los servicios de limpieza. En los barrios ricos, todo estaba más cuidado. En los pobres, la suciedad y los residuos eran mucho más visibles.

Orgulloso "hijo de un chatarrero", Ayuso vive ahora con su mujer y su hijo en Ensanche de Vallecas. Según el Portal de Transparencia, en los últimos meses ha trabajado como asesor de Más Madrid a razón de 63.000 euros al año. Sin embargo, también es auxiliar administrativo de profesión con plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.

El anuncio del '2' es la última novedad de la lista que Rita Maestre presentará esta semana para concurrir a las primarias del partido, aunque previsiblemente no tendrá rival. En lo que respecta a las autonómicas, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, será probablemente la rival de Ayuso en las urnas después de que Emilio Delgado aceptara concurrir en las generales.