Un chico enseña la diferencia entre dos barrios de Madrid a los que solo les separan unos cientos de metros: "Parece otro país"

Madrid es una ciudad diversa y de contrastes. La mayoría de ellos se suelen apreciar cuando se pasa de un barrio a otro y basta con apenas echar un vistazo a sus calles para apreciar las diferencias.

El influencer Daniel Ayuso, @danielayusovk en TikTok, ha publicado un video donde expone la desigualdad entre algunos barrios de la capital de España. "Ahora estoy en Vallecas, pero si doy doscientos cincuenta y siete pasos, parece que cambio de país", asegura.

Ese otro "país" al que se refiere es el barrio de Retiro, donde se limpia "el veintiocho por ciento de las calles con la máxima intensidad" frente al "cuatro por ciento" del barrio de Vallecas, uno de los distritos con mayor densidad de población de la ciudad.

"Un Madrid para turistas"

"¿Magia? ¿Casualidad? No, presupuesto. La basura no entiende de barrios, pero las decisiones políticas, sí", asegura Daniel Ayuso, que hay zonas de Madrid que tienen "las calles limpias, los cubos recogidos, todo en su sitio" frente al "abandono" imperante que se atisba "cuando cruzas fronteras como el Escalón de Vallecas".

Para este chico, mientras "unos disfrutan de más recursos, servicios y atención, otros sufrimos el abandono y la falta de inversiones". "Esto no va de suciedad, va de prioridades. Y la prioridad hoy es un Madrid para turistas y que cuatro ricos se forren", defiende Daniel Ayuso.

En esta línea, asegura que existe "un Madrid para la foto y otro para sobrevivir", dejando muy clara así su diagnóstico de la capital y de la gestión del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida es muy clara.

"En nuestros barrios también queremos tener las calles limpias, jardines decentes y parques infantiles cuidados. Por gustarnos, nos gusta hasta el jamón bueno. ¡Ah! Y luego nos dicen que la desigualdad es algo abstracto. Abstracto, no, se huele y se sufre", sentencia.