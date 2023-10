Melanie Olivares se moja como nunca al dar así su opinión sobre un referéndum en Cataluña

La popular actriz Melani Olivares ha confesado en una entrevista concedida al medio The Objetive que era ella independentista en la adolescencia, pero que cuando salió de Cataluña dejó de serlo.

"Fui independentista, pero se me fue en cuanto empecé a salir de Cataluña con 16 años", ha reconocido la intérprete de series de televisión como Aída o Amar es para siempre o películas como Vienes o voy o Noche de reyes.

Olivares, natural de la localidad barcelonesa de Badalona, ha contado que ella cambió de opinión cuando comenzó a viajar: "Empecé a viajar, a ver y a darme cuenta de que me sentía muy catalana pero que si me decían España también me salía la sangre".

Además, también se ha mojado sobre un hipotético referéndum: "Me siento muy catalana y ojalá puedan hacerlo y puedan decidir de una forma sensata los que viven ahí lo que pueden hacer".

Preguntada por un hipotético caso en el que si ella viviera ahí qué opción votaría, ha respondido diciendo que al no residir en Cataluña no puede valorarlo. "Yo no vivo allí, así que no lo sé porque si estuviera, entonces vería los intereses que tendría en ese momento", ha asegurado.

Finalmente y tras volver a ser cuestionada por la misma hipótesis, Olivares ha acabado reconociendo que tiene "tres hijos que comen de Madrid" y que es "una cuestión práctica".

"Se puede ser independentista en Madrid, Rufián viene mucho", ha rematado el comunicador de The Objetive Carlos Padilla, provocando las carcajadas de Olivares.