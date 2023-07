Las NNGG de Sevilla, sin frenos: usan el lema de Trump para apoyar al PP

El 'trumpismo' ha entrado a la política española y hay quien no disimula. Tal es el caso de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Sevilla, que, ni cortos ni perezosos, han compartido una publicación en Twitter en la que directamente usan el lema del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Make America Great Again" ("Haz Estados Unidos Grande De Nuevo", en inglés).

Salvo que, en lugar de América, la palabra usada es Sevilla. La publicación incluye una fotografía de los miembros de esta organización del PP en la que vemos a varios de sus integrantes con carteles donde se lee "make feminismo great again", "make emprendedores great again" y "make jóvenes great again", entre otros lemas.

La imagen ha provocado indignación y muchas críticas en esta red social: