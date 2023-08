Paloma del Río habla alto y claro sobre Rubiales: "Bochorno y vergüenza ajena"

La periodista Paloma del Río narró este domingo por última vez en televisión una competición deportiva. La popular voz de RTVE ha decidido jubilarse tras 37 años de carrera profesional en los que ha sido redactora jefe, subdirectora de deportes o directora de programas deportivos. También cuenta en su currículum con 16 Juegos Olímpicos retransmitidos.

Su adiós fue muy emotivo. El público presente en el pabellón de Valencia en el que se celebró el campeonato del mundo gimnasia rítmica ovacionó a la periodista por haber dado visibilidad durante tantos años al deporte minoritario. Ella, como es lógico, no pudo evitar emocionarse.

“Es el momento que cierres el micrófono y cuelgues los cascos. Has puesto la voz a la vida de muchos deportistas y deportes, especialmente los minoritarios. No sé hasta qué punto eres consciente. Si algo te define a ti es la profesionalidad, el compromiso y el rigor. Con estos valores has contribuido a que el mundo sea mejor. Tu voz también es nostalgia para aquellas personas que te han escuchado toda la vida”, dijo su compañera de retransmisión, la exgimnasta Almudena Cid.

Este martes, la ya jubilada periodista ha concedido una entrevista a El Español donde ha hecho un repaso a toda su trayectoria. En la charla tampoco ha dudado en hablar sobre el 'caso Rubiales' y las consecuencias negativas que ha tenido este escándalo para la imagen del deporte español. Paloma del Río no duda en tildar la actitud del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol de "bochornosa". "Yo he trabajado con la reina Letizia y sé cómo es, su rectitud, y aquello me parecía que era todo menos rectitud. Creo que Rubiales perdió un poco el foco de la institución a la que estaba representando, el máximo organismo del fútbol español", señala.

La periodista lamenta que el fútbol masculino haya tardado tanto en condenar el beso a Jenni Hermoso, las presiones a la jugadora o la forma en la que Rubiales intentó hacerse la víctima durante su intervención ante la Asamblea de la RFEF." ¿Volvemos al dicho de que quien calla otorga? ¿Los futbolistas siguen dando por bueno lo de Rubiales, lo siguen viendo bien o prefieren estar callados, no vaya a ser que se tomen represalias? Una vez más hemos tenido que salir las mujeres a decir ‘esto no puede ser’", ha señalado.

Del Río también advierte de que estas acciones machistas no son exclusivas del mundo del deporte y denuncia que también las ha vivido en las redacciones de medios de comunicación. "Yo he escuchado comentarios de ‘vaya tetas’ o ‘vaya culo’ o a ‘esta me la empotraba yo’... (...) Hemos sido objeto de burlas, chistes y palabras soeces que no tenemos que aguantar", ha detallado.