Un partido con el que el Partido Popular pactó para gobernar avisa: "Este Feijóo no nos gusta nada"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado esta noche que "este Feijóo" no les gusta nada y si hace lo que ha dicho en campaña "va a tener al PNV enfrente". En una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER, Ortuzar ha afirmado:"Para nosotros es más sencillo enderezar la relación con Sánchez que empezar una nueva con Feijóo, porque Vox le va a pedir cosas radicalmente (opuestas) a las nuestras".

"Este Feijóo no nos gusta nada -ha manifestado el presidente del PNV-. Si es coherente con lo que dice en campaña, va a tener al PNV enfrente. No queremos una vuelta al pasado. No entendemos la marcha atrás legislativa".

Tras opinar que el PP es "rehén de Vox" en Castilla y León, el líder del PNV ha asegurado que Pedro Sánchez en el último año se ha equivocado mucho. "Los discursos en los que se ha apoyado por ver quién era más de izquierdas y más feminista, eso ha rearmado a los otros", ha afirmado.

Las veces que el PP ha necesitado al PNV para gobernar

La relación entre el Partido Popular y PNV para que los primeros puedan gobernar no es nueva. La primera vez ocurrió en 1996, después de las elecciones generales celebradas ese año. El PP, liderado por José María Aznar, obtuvo la victoria y necesitaba el apoyo de otros partidos para formar gobierno. El PNV accedió a respaldar a los populares, lo que permitió que Aznar se convirtiera en el primer presidente del Gobierno del PP en la historia de España.

La segunda fue en 2011, nuevamente después de unas elecciones generales. El PP, liderado en ese momento por Mariano Rajoy, ganó las elecciones pero no obtuvo una mayoría absoluta. Para asegurar la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno, el PP alcanzó un acuerdo con el PNV, entre otros partidos, para asegurar los votos necesarios en el Congreso de los Diputados.