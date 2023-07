Feijóo se aferra a su único "objetivo" de gobernar en solitario y cree que "no es imposible" la mayoría absoluta

Las cuentas, por ahora, le salen a Alberto Núñez Feijóo pero sólo a medias. Al menos las que se dejan ver en la mayoría de encuestas, que le sitúan a un paso de La Moncloa, aunque con un serio obstáculo por superar: Vox. La ultraderecha, socio aquí, rival allá, se antoja necesaria para que el PP vuelva al Gobierno a día de hoy. Ajeno a las cuentas que se manejan a estas horas, el líder de los populares insiste en su plan y en su meta: "No tengo más objetivo que un gobierno en solitario".

Así se ha expresado en una entrevista en Informativos Telecinco, donde ha tirado de cuentas para hablar de una mayoría absoluta que nadie le da, ni de lejos, hoy por hoy. Con todo, ha apuntado que "está difícil, pero no imposible" y la ha situado a unos 25 escaños, haciendo gala de sus experiencias previas en "mayorías absolutas que nadie nos daba".

La media de las encuestas recientes sitúa al PP en el rango de los 150 escaños, algo menos un CIS de Tezanos que por primera vez da como ganador del 23-J a los populares, una victoria insuficiente ante la suma PSOE-Sumar. Pero ni ese triunfo moral de ser la primera fuerza en el barómetro público ha servido a Feijóo para ahorrar críticas a uno de sus blancos favoritos, el propio encargado del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Frente a "este desperdicio económico y broma que nadie se cree", Feijóo ha señalado que "la diferencia real entre PP y PSOE es de siete puntos... con los mismos datos del CIS pero sin su cocina", que marcaban una ligerísima ventaja de dos décimas según el dato oficial. Por ello, ha remarcado las opciones reales de poder gobernar en solitario, sin la 'mochila' de Vox.

Preguntado por si dormiría tranquilo con Vox en el Gobierno, Feijóo ha desviado la pregunta al asegurar que "no dormiría tranquilo si miento a los españoles de forma contibnuada y eso no lo voy a hacer jamás". "Hace falta decirle la verdad a los españoles y yo no tengo más objetivo que un gobierno en solitario".

No obstante, no se ha cerrado a pactos con los de Abascal, como ya ha ocurrido en Comunidad Valenciana y ocurrirá en Extremadura y otros territorios. No así en Cantabria o Murcia (en estos momentos), posturas por las que ha afeado el comportamiento a Vox, acusándole de no ser coherentes con su presidente y de no ayudar a "poner fin al sanchismo". "Sólo votar si me dejan entrar al gobierno no es derogar el sanchismo, es prorrogar el sanchismo", ha espetado.

Tijera al "holgado" gasto público

En materia de retribuciones, Feijóo ha negado cualquier plan para frenar el aumento de las pensiones. "¿Cómo vamos a derogar la subida de las pensiones si nunca lo hemos hecho". Quien sí lo hizo fue el PSOE, congelando las pensiones con voto del señor Sánchez. Cuando acusó al PP de hacerlo mintió", ha respondido. Igualmente, ha explicado que el salario mínimo interprofesional es "imprescindible subirlo".

No obstante, sí ha admitido que tomaría decisiones para reducir el gasto público, centrándose en "algunas holguras que podemos aprovechar". Sin concretarlas, el actual líder de la oposición ha defendido que "hemos gastado tanto y en cosas tan innecesarias" que habrá que meter la tijera.

No lo hará TANTO, promete, "si conseguimos crecer y llegamos a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social". En ese caso, ha explicado, "produciremos más y no tendremos que reducir el gasto público con tanta intensidad". Pero lo hará, dicho queda.

En su particular análisis de la situación Feijóo sitúa la cuestión del gasto público sin control como otro de los factores que han llevado a Pedro Sánchez a adelantar los comicios, porque "no quiere hacer el presupuesto de 2024, con un incremento de deuda y un déficit hinchado".

"Ni un dato" sobre la Presidencia de la UE

No ha mejorado su tono sobre Pedro Sánchez al ser preguntado por Pedro Piqueras por la presidencia española de la UE, que comenzó este sábado. Al respecto, el presidente de los populares ha lamentado no tener "ni un dato, ni un informe" por parte del jefe del Ejecutivo, una queja que ya ha transmitido a la presidenta de la Comisión Europa y colega del Partido Popular Europeo.

"A von der Leyen no le he hecho crítica, sino crónica, de que no tengo ningún dato y dentro de su absoluta exquisitez y neutralidad imagínese qué está pensando", ha espetado de forma un tanto retórica. "A cambio, ha seguido, tenemos un grupo de exembajadores y diplomáticos funcionando desde hace semanas", como presentó recientemente desde Bruselas. Un compendio de antiguos ministros y altos cargos en gobiernos del PP pensando por si acaso llega a La Moncloa.

En su mente, los números ya le salen. Quedan 18 días y necesita esos "25 escaños más" frente a una izquierda que se empieza a activar en masa.