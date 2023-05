Patinazo de un diputado de Vox: dice que una comisión es secreta mientras se está retransmitiendo por streaming

El diputado de Vox, Juan Carlos Segura, protagonizó este miércoles un sonrojante patinazo cuando dijo que la comparecencia en el Congreso del comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que la Audiencia Nacional investiga en una macrocausa de corrupción, era "secreta" mientras se estaba emitiendo por streaming tanto en la web de la Cámara Baja como a través de Youtube.

Segura inició su intervención en la comisión de investigación sobre la trama supuestamente parapolicial que Villarejo ha relacionado con una labor de "inteligencia" para frenar el desafío independentista en Cataluña preguntando al comisario si estaba grabando la conversación. "Lo digo porque esta comisión es secreta y querría saber si usted está llevando un micro en este momento", le dijo.

El comentario provocó un gran revuelo en la sala y el presidente de la comisión tuvo que recordarle al diputado de Vox que no sólo era pública sino que se estaba emitiendo a través de internet. "Debo recordarle al portavoz de Vox que esta comisión no sólo se está grabando, sino que está viendo media España porque es pública como les he advertido al principio de la sesión", le ha dicho.

Villarejo, en tono burlón, se ofreció después a ser cacheado por el diputado de Vox. "Si quiere me puede cachear. Igual hasta me motiva. A mi edad no se puede imaginar los gustos que tengo", le dijo. Un momento disparatado en el Congreso que, obviamente, ha tenido eco después en las redes sociales. "Venía con el chiste preparado de casa y no entró bien", "El problema de establecer cuotas es que no llegan las personas más preparadas. Por eso estoy en contra de los hombres cuota" o "La España mendruga" son sólo tres ejemplos de todo lo que se ha dicho sobre esta anécdota protagonizada por el diputado Segura.

Villarejo defendió durante su intervención que la denominada 'Operación Cataluña' la dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue ideada desde las "entrañas" de Presidencia del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy (PP). Según Villarejo, las "directrices fundamentales" las daba directamente el CNI, entonces liderado por el general Félix Sanz Roldán. "Ni el CNI ni la Guardia Civil aparecen en esta causa. En mi caso no hay ningún chocho volador, ninguna 'coca', ningunos generales que se llevan el dinero y, sin embargo, estoy aquí, que me piden 1.200 años, imagínese lo absurdo", lamentó, en alusión al 'caso Mediador' que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.