El PP no dejará que gobierne la lista más votada en Extremadura, pese a defenderlo Feijóo

Europa Press via Getty Images

"No lo vamos a aplicar, no podemos aplicarlo porque llevamos 36 años de gobiernos socialistas". Más clara no puede ser María Guardiola, candidata del PP a la Junta de Extremadura, quien obtuvo los mismos escaños que el PSOE del presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, y que, con la suma con la ultraderecha, podría ser la próxima presidenta extremeña.

Dependerá de la negociación, sin duda, porque Guardiola ha dejado claro que no piensa aplicar la máxima que ha venido defendiendo el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada.

Porque, pese a que la suma de los bloques beneficia a la derecha, el PSOE ha logrado 242.366 votos y el PP 236.090 votos. "Hemos ofrecido a los extremeños un proyecto de cambio, de futuro, un programa de gobierno que vamos a poner en marcha en cuanto nos dejen", ha expresado Guardiola.

La candidata y aspirante a presidenta de Extremadura, cree que los extremeños han votado "en clave extremeña" y no en clave nacional. Sobre gobernar con la ultraderecha, Guardiola ha dicho que Vox "quiere lo mismo" que ella, es decir, "un programa centrado en los autónomos, en quiénes crean riqueza y empleo, en los jóvenes, en crear oportunidades, en frenar la despoblación, en cuidar los servicios públicos". "Creo que no va a haber problema en llegar a acuerdo con ellos", ha añadido.