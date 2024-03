Puigdemont anuncia este jueves si se presenta como candidato de Junts a las catalanas

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciará este jueves si se presenta como candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. El escenario elegido para hacer pública su decisión está cargado de simbolismo: la localidad francesa de Elna, en la llamada Catalunya Nord, jugó un papel clave en el exilio tras la Guerra Civil y, años después, albergó secretamente las urnas del referéndum del 1-O. Desde su ayuntamiento, Puigdemont desvelará si se atreve a enfentarse a Aragonès e Illa en los próximos comicios.

Si su decisión es presentarse no lo tendrá fácil. Puigdemont puede presentarse libremente a los comicios como candidato porque no está actualmente inhabilitado, ya que sólo pesa sobre él una orden de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el marco de la causa del 'procés' independentista de 2017. Eso sí, se arriesgaría a ser detenido en el caso de entrar en suelo español para hacer campaña o incluso para tomar posesión de su escaño si la amnistía todavía no está aplicada.

La amnistía, que se aprobó la semana pasada en el Congreso, tendrá que pasar ahora por el Senado y será de nuevo votada en la Cámara Baja sobre la segunda quincena de mayo. Entonces, ya entraría en en vigor y Puigdemont podría ser uno de los beneficiados por la medida de gracia.

Sin embargo, los jueces tienen hasta dos meses para aplicarla a todos sus beneficiados y, además, la Justicia Europea podría dejar temporalmente en suspenso la aplicación de la norma si los tribunales españoles plantean dudas sobre si la norma encaja en el derecho de la Unión.

Esta situación deja en una suerte de limbo legal para los amnistiables: Puigdemont podría regresar a España sin órdenes de detención vigentes, pero a la vez sin la garantía de haber sido exculpado por la medida de gracia. E igualmente, tendría difícil recoger su acta de diputado en ese plazo de dos meses que hay para la aplicación de ley sin riesgo de ser detenido.

En las filas de JxCat ya dan por hecho, pese a todo, que Puigdemont será su candidato a la presidencia de la Generalitat el próximo 12M. Así lo dio a entender el propio secretario general del partido, Jordi Turull, el pasado miércoles, minutos después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, anunciara el adelanto electoral.